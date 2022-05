Cine e Andra Petrescu, noua prezentatoare de știri de la Observator 12. Cum și-a început cariera și ce spune despre noul job

Andra Petrescu e noua prezentatoare de știri de la Observator 12. Ea face echipă cu Andreea Țopan și Valentin Butnaru de luni până vineri și împreună le aduc telespectatorilor cele mai importante informații ale zilei, dar și cele mai cool recomandări.

Noua lor colegă s-a intergrat perfect și nu este străină de televiziune. Tânăra a știut încă de mica ce își dorește și are peste 10 ani de experiență în presă, pornind de la rolul de asistent de montaj în presa locală, până la cel de reporter pe domeniul politic.

Cine e Andra Petrescu, noua prezentatoare de știri de la Observator 12

Într-un interviu recent, acordat pentru Libertatea.ro, ea a vorbit despre cariera de jurnalist, dar și despre ce a atras-o la noul job. Deschisă și fără secrete, e Andra Petrescu a mărturisit că și partea financiară a jucat un rol important, însă pasiunea ei pentru acest domeniu a existat dintotdeauna.

„De mică am fost pasionată de limba și literatura română. Țin minte că, în clasa a V-a, am primit o carte de gramatică și n-am lăsat-o din mână până nu am făcut toate exercițiile din ea. În plus, în copilărie, organizam împreună cu ceilalți copii tot felul de concursuri și festivaluri, iar rolul meu era tot timpul de prezentator”, și-a amintit aceasta.

„Apoi în facultate aveam un profesor căruia îi plăcea foarte mult cum prezentam proiectele și întotdeauna îmi spunea să fac ceva în direcția asta. Practic, toate semnele mă ghidau către acest drum, dar momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc o carieră în televiziune a fost când am aflat că o colegă de facultate este prezentatoare de sport. Atunci am început să mă interesez de acest domeniu și să merg la castinguri”, a mai povestit ea.

Lucrurile au continuat în această direcție pentru tânăra jurnalistă, așa că în scurt timp, a obținut și primul ei job, care a fost în televiziune. Andra Petrescu și-a început cariera cu un jurnal de știri de 5 minute la TeleM Iași, în timp ce era și asistent de editare video.

Fără să se ferească, prezentatoarea de la Observator 12 a dezvăluit că pentru a obține job-ul a mers la casting, unde s-a simțit ca și cum aparținea deja locului. Cât despre partea financiară, Andra Petrescu a spus că aceasta „contează pentru oricine, este practic recompensa muncii pe care o depui, deci clar este un aspect important. La fel de importante sunt mediul de lucru, colegii și programul de prezentare, care practic m-au convins să mă alătur echipei”.

Întrebată dacă este într-o relație, Andra Petrescu Este a dezvăluit că în prezent este singură și împlinită pe plan personal.

„Îmi place să iubesc și să fiu iubită și mă simt binecuvântată să am atât de mulți oameni în viața mea cu care am construit relații sincere de iubire. Dacă mă întrebi însă de partener de viață… încă nu ne-am găsit”, a mai spus noua prezentatoare de la Antena 1 pentur sursa citată.

Ce s-a întâmplat cu Olivia Păunescu, fosta prezentatoare de la Observator 12

Pentru cei care se întreabă ce s-a întâmplat cu Olivia Păunescu, fosta prezentatoare de la Observator 12, stați fără grijă. Tânăra nu a părăsit echipa Antena 1, ci doar s-a mutat la pupitrul stirilor.

Așadar, potrivit declarației oferite de colegul ei de platou, Valentin Butnaru, pe Olivia Păunescu o veți putea urmări și în continuare la la Antena 1, prezentând jurnalul de știri de la ora 17.00.

