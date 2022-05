După o scurtă vacanță în care și-a încărcat bateriile pentru a aduce în casele românilor povești de viață, în fiecare zi, de la ora 17.00, Olivia Păunescu revine astăzi la pupitrul Observator.

„Vacanță cu un strop de nostalgie. Așa aș putea descrie cele câteva zile petrecute în acest concediu. M-am relaxat și mi-am încărcat bateriile într-un loc în care am avut parte exact de ceea ce iubesc cel mai mult. Plajă, soare, apa turcoaz, peisaje superbe... și apusuri romantice.

Olivia Păunescu și Florin Căruceru prezintă Observator 17 la Antena 1

Dar cel mai mult m-am bucurat de valurile mării, mari, spumoase, care mi-au adus aminte de copilărie. Evident, nu existau toate cele enumerate mai sus. Și nici n-aveam nevoie! Eram la marea noastră, împreună cu sora mea, îmbrăcate în bluze de in, cusute special de mama, ca să ne protejeze de razele soarelui, și, sub atenta ei supraveghere, ne țineam de mână și înfruntam valurile ce atunci ni se păreau imense.

Și râdeam cu gura până la urechi și nu ne scotea nimeni din apă cât era ziua de lungă... Am rememorat toate acestea și mi-am dat seama că vitalitatea, energia și buna mea dispoziție își au rădăcinile în copilul din sufletul meu. Și în momentele minunate trăite, pe care le am păstrate acolo undeva... Revin pregătită pentru noi provocări, cu energie bună și cu zâmbetul luminos.” - Olivia Păunescu

Florin Căruceru a aniversat, la începutul lunii, o jumătate de an la Observator, ora 17.00.

„A fost, poate, cel mai mare salt de încredere pe care l-am făcut în cariera mea. Pe 2 Decembrie, alături de Laura Nureldin, vă salutam pentru prima dată de la pupitrul Observator, Antena 1. Jumătate de an în care am lăsat lucruri în urmă şi am îmbrăţişat altele noi, pentru că schimbarea e singura constantă. Am pierdut mult trac şi îndoieli şi am găsit încredere. Am descoperit o echipă care încă mă fascinează. Oameni atât de diferiţi, dar cu atât de mult potenţial care, n-am nicio îndoială, se va vedea cu fiecare lună trecută.

Olivia Păunescu, pentru fanii Observator, nu e un nume nou. Pentru mine, a fost o surpriză uriaşă. N-am putea fi mai diferiţi dar, paradoxal, avem foarte multe lucruri în comun, iar când becul roşu de pe cameră se aprinde, lucrurile merg perfect. Nu cred că am cunoscut pe cineva cu atât de multă energie şi voie bună. Şi talentul să transmită şi altora acest lucru!

Mă bucur că nu mi-am pierdut nicio picătură din entuziasmul pe care, probabil, l-am mai simţit la fel, doar la 18 ani, când am intrat prima dată în radio. Am acceptat că sunt depenent de știri, că nu e ceva rău, mai ales în acest punct în care mă aflu. Şi, cel mai important, aştept cu aceeaşi nerabdare şi emoţie fiecare întâlnire cu voi, de la ora 17.00.” - Florin Căruceru

