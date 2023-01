Pepe a apelat la o schimbare neașteptată de look. Cum arată artistul cu ochelari de vedere: „Pentru condus”

Pepe este o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, dar nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai importante evenimente pentru el și familia lui. În ultima perioadă, artistul a devenit din ce în ce mai activ pe rețelele sociale.

Prezentatorul de la „Nu te supăra, frate!” obișnuiește să publice fotografii sau filmulețe cu cei trei copii ai săi sau cu femeia care l-a cucerit după despărțirea de Raluca Pastramă. De curând, cântărețul a uimit pe toată lumea cu o schimbare de look neașteptată.

Cum arată Pepe cu ochelari de vedere. Ce imagine a publicat pe rețelele sociale

Pepe s-a decis să le facă o surpriză oamenilor din mediul online. Deși nu este adeptul schimbărilor, prezentatorul TV s-a decis să își facă ochelari pentru condus. Recent, acesta s-a filmat la volanul mașinii în timp ce purta noua sa achiziție.

Un lucru este evident, noul look îl prinde foarte bine pe cântăreț. Se pare că vedeta a avut nevoie de ochelari cu dioptrii mici pe care să-i poarte când se află în trafic.

Știți senzația aia când se aprinde lumina? Mi-am pus ochelari și văd foarte bine. Pentru condus, dioptrii mici. O văd mai bine chiar și pe ea (n.r. soția lui Yasmine Ody). Doi ochelariști”, a spus artistul pe contul de Instagram.

Mai mult decât atât, Pepe a distribuit și o fotografie în care apare alături de femeia care i-a devenit soție în urmă cu puțin timp. Yasmine Ody s-a fotografiat alături de cântăreț, iar un detaliu nu a trecut neobservat.

Se pare că și partenera prezentatorului TV a apelat la o pereche de ochelari, care i se potrivesc de minune.

De asemenea, se mai poate observa că Pepe radiază de fericire când se află în preajma soției sale, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online.

Pepe prezintă emisiunea „Nu te supăra, frate!” de la Antena 1

Telespectatorii vor continua să-l vadă la televizor pe artist, la scurt timp de la finala „Te cunosc de undeva!”. Așadar, Pepe este prezentatorul emisiunii „Nu te supăra, frate!” de la Antena 1, care a avut premiera pe 18 ianuarie 2023.

„La finalul anului, am primit şi eu, ca toţi colegii mei, pionul-invitaţie pe care scria doar <Ai toate calităţile de care avem nevoie la „Nu te supăra, frate!”>. Ştiind doar jocul, pe care îl ştiu de când eram copil şi cu care, de altfel, am crescut, mi-am spus că voi participa cu mare drag în calitate de invitat în cadrul acestui proiect frumos. A urmat apoi propunerea de a fi gazda acestei emisiuni, lucru care m-a bucurat tare, pentru că dacă eu aş fi inventat un joc pe care să îl prezint la tv, ăsta ar fi fost, cu siguranţă. Nu ştiu cum am fost ales, dar mi se pare că mi se potriveşte într-un mare fel formatul! Eu, când sunt alături de prieteni, printre care sigur că se numără şi foarte mulţi artişti, sunt cel care dă startul distracţiei, care organizează jocurile, care dă pedepsele; îmi place foarte mult să mă implic şi nu mă dau în lături de la nimic! Aşa că, nu te supăra, frate, dar eu sunt mai potrivit pentru acest proiect!”, a dezvăluit gazda emisiunii.

„Nu te supăra, frate!” poate fi urmărit în fiecare miercuri, joi şi vineri, de la ora 17:00, la Antena 1 sau AntenaPlay.

