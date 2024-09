Pepe a fost nevoit să-și dea în judecată fosta soție pentru a reuși să-și mute fetele la o altă școală. Ce a dezvăluit artistul

Pepe a fost invitat la Un show păcătos, unde a explicat în ce speță i-a intentat proces fostei sale soții.

Pepe a povestit în cadrul emisiunii moderate de Dan Capatos că a fost nevoit să apeleze la instanță pentru a obine o semnătură de la mama fetelor sale. Rosa și Maria își doreau să se mute la o școală mai aprape de casă, iar Pepe a invitat-o pe Raluca Pastramă să viziteze școlile disponibile. Mama fetelor nu a făcut acest demers și nici nu și-a oferit semnătura, motiv pentru care juratul Te cunosc de undeva! s-a văzut nevoit să apeleze la instanță.

Motivul pentru care Pepe a ajuns în instanță cu mama fetelor sale

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. De la divorț au stat la mine. La școala din Colentina au început. Pentru clasele 1-4 a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur.(n.r. avea nevoie de semnătura mamei fetelor) Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună, nu mi-a dat semnătură atunci. Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, i-am luat semnătura în istanță, dar s-a rezolvat. Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și că l-am câștigat. Penibil mi s-a părut altceva. Mi-au zis fetele: măi tati, trebuie să ne mutăm! Stăm în trafic 40 de minute. Așa că am deschis procesul, l-am câștigat, au fost fetele au luat examenul, în două zile ea a făcut apel. Nu ai cum. Ea inițial nici nu s-a prezentat la proces în primă fază. Apoi a venit la apel.", a mai spus Pepe la Antena Stars.

Pepe i-a făcut invitație oficială mamei fetelor să viziteze mai multe școli, iar după ce a pierdut un an a apelat la o ordonanță președințială.

„Copiii își doreau, au văzut, pierdeam timp în trafic. Școala trebuie să fie cât mai aproape de domicilul lor și cât mai bună. A trebuit să merg cu fetele să le audieze să spună că acolo vor. Nici nu trebuie să facem un caz din asta, copiii sunt bine. Ea refuză să discute cu mine. Vorbește prin copii”, a mai povestit Pepe la emisiunea de la Antena Stars.

Pepe a publicat imagini cu fetițele lui de la noua școală unde studiază: „. Examenele de admitere au fost luate cu succes şi argumentele voaste legate de timpul pierdut în trafic până acum plus luptele şi rabdarea în a primi o semnatură timp de un an şi jumatate sunt dovada faptului ca sunteţi deja mari şi ştiţi ce vreţi de la viaţă. Aţi reuşit, felicitări şi mult succes la şcoală !!! Vă iubeşte tati !!!”, a transmis artistul.

