Peta Wilson provine din Australia și este actriță, model și designer de lenjerie intimă.

Peta Wilson, actrița principală din serialul La femme Nikita, la vârsta de 50 de ani. Cum arată aceasta acum

Peta Wilson are un singur copil, un băiat născut în 2002, pe nume Marlowe Harris, dintr-o relație cu regizorul și producătorul britanic Damian Harris. Cei doi au avut o relație de lungă lungă durată, din 1997 și până în 2002, când s-au despărțit. Mai jos, este o fotografie cu Peta Wilson și fiul acesteia, din 2015.

Peta Wilson are 50 de ani acum. Are același păr lung și blond, și același zâmbet inconfundabil. Ea avea 27 de ani când a început să joace în serialul TV "La Femme Nikita". În prezent, peste 56 de mii de fani o urmăresc pe Instagram. Ea postează fotografii cu ea, dar nu are atât de des activitate. S-a și retras din lumina reflectoarelor.

Peta Gia Wilson, pe numele ei complet, și-a câștigat celebritatea la nivel internațional datorită serialului La Femme Nikita, realizat după filmul cu același nume, regizat de Luc Besson și lansat în anul 1990.

Ea a interpretat rolul agentului asasin Nikita, care a ajuns să fie recrutată de o organizație secretă guvernamentală după ce a fost fals acuzată de uciderea unui polițist, ajungând astfel la închisoare. Astfel, ea primește două opțiuni: fie rămâne toată viața după gratii, fie ajunge agent special în cadrul organizației.

La Femme Nikita a fost un serial fenoment, fiind una dintre cele mai vizionate serii de acțiune de pe canalele pe care a fost difuzată, inclusiv SUA și Canada. Serialul a fost filmat între 1997 și 2001 și are 96 de episoade în total. Pentru rolul ei, Peta Wilson a fost nominalizată la Premiile Gemini.

Peta Wilson, de la modelling, la actorie

Peta Wilson s-a născut în 1970 în Sydney, Australia. Inițial, ea a avut o carieră în modelling, în Australia și Europa. În 1991, ea s-a mutat în Los Angeles ca să studieze actoria. După cinci ani de studiu, Wilson a apărut în mai multe filme independente, precum Naked Jane și Loser, conform Wikipedia.

În 1996, ea a mers la audiții pentru serialul La Femme Nikita, realizat după filmul cu același nume regizat de Luc Besson și lansat în anul 1990. Dintre cele 200 de actrița aspirante la acest rol, Peta Wilson a fost cea care a reușit să îl obțină, arată aceeași sursă menționată mai sus.

Printre alte roluri notabile din cariera ei se numără serialul Joe and Max (din anul 2002), vampirul Mina din filmul The League of Extraordinary Gentlemen, lansat în anul 2003, un rol în blockbuster-ul Superman Returns și apariții în seriale precum CSI: Miami și The Finder.

În anul 2012, Wilson și-a extins cariera și în alte industrii, în momentul în care și-a lansat o linie de lenjerie intimă.