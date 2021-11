Petrică Mîțu Stoian, ultima apariție televizată. Confesiuni despre trecutul său, dar și despre starea de sănătate

Vestea morții artistului Petrică Mîțu Stoian a venit fulgerător. Îndrăgitul cântăreț s-a stins din viață din cauza complicațiilor post-COVID, iar în urma sa curg de două zile râuri de lacrimi din ochii celor care l-au cunoscut și l-au iubit.

Doar imaginile în care a apărut artistul de-a lungul timpului au rămas pansament. Ce a spus Petrică Mîțu Stoian în ultima sa apariție televizată.

Ce a spus Petrică Mîțu Stoian în ultima sa apariție televizată. Nostalgii din timpul tinereții

Aflat la mare pe atunci, acesta a dat un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre anii tinereții sale, despre cariera sa, dar și despre cum reușea să se mențină mereu vesel și vioi.

Artistul vorbea cu mult entuziasm și zâmbetul de pe buze era nedezlipit: “Cântam de mic, dar nu știam eu care este treaba, dar mi-am dorit. Am terminat un liceu industrial în alt domeniu, am lucrat în în sistemul metalurgic”, a spus în urmă cu ceva timp Petrică Mîțu Stoian, despre parcursul său.

Acesta a vorbit și despre perspectiva sa asupra relațiilor interumane în ziua de astăzi. Cu un glas blajin și multă sinceritate regretatul artist a spus: “Iubirile sunt altfel! Perioada noastră, a tinereții, perioada când eram noi și veneam la mare, era altfel era. Era altfel și comportamentul tinerilor, a fetelor, nu era așa libertate ca acum. Se făceau seri frumoase. discoteci frumoase…”, spunea artistul cu nostalgie.

Întrebat de reporter dacă în jurul lui avea domnișoare, în tinerețe, acesta a răspuns cu foarte multă modestie: “Eu nu am fost un bărbat frumos niciodată, nici în tinerețe, nici acum. (...) Îmi e foarte bine și nu am motiv să am un tonus rău pentru că în momentul când ești îndestulat și ai de toate, ai și bază materială, ai și baza spirituală, ai tot ceea ce îți trebuie, ești liber și ai confort psihic, asta este cel mai bine în viață!”, spune Petrică Mîțu Stoian despre sine, după ce reporterul Antena Stars i-a spus că are un tonus foarte tânăr și arată foarte bine.

Petrică Mîțu Stoian a murit la 60 de ani din cauza complicațiilor post-COVID. Anunțul a fost făcut de managerul spitalului din Reșița, acolo unde s-a stins. Colegul său Constantin Enceanu a povestit ultimele clipe din viața artistului.

Se pare că moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă. A decedat în urma unui şoc septic. A fost resusicitat, dar organismul său nu a mai rezistat”, a declarat Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului de Urgenţă Reşiţa la postul citat.

Petrică Mițu Stoian ar fi luat tratament fără recomandarea medicului, lucruri care a dus la decesul lui.

