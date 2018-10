Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, a născut! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

E sărbătoare în familia regală a Marii Britanii. Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, a devenit mamă pentru prima oară, în urmă cu puțin timp. Ea a adus pe lume un băiețel ce cântărește 3,88 de kilograme.

Pippa Middleton a fost surprinsă intrând în curtea unei maternități în cursul zilei de ieri, iar soțul ei, James Matthews, căra bagajele pregătite pentru ziua cea mare.

Pippa Middleton (34 de ani), sora mai mică a ducesei de Cambridge, a confrimat că este însărcinată cu primul copil la începutul lunii iunie.

Într-un editorial publicat de revista „Waitrose Kitchen“, Pippa Middleton mărturisea atunci că a depăşit cu bine primul trimestru de sarcină fără a avea greţuri matinale sau Hiperemesis Gravidarum (HG), afecţiune de care suferă sora ei şi care se maniferstă prin stări acute de rău.



”Am avut norocoul să trec de cele 12 săptămâni fără a avea greţuri matinale, ceea ce mi-a permis să îmi continui activitatea în mod normal“, a scris Pippa Middleton, potrivit revistei „People“.

”Când am primit fericita veste că sunt însărcinată, mi-am dat seama că trebuie să-mi ajustez rutina de fitness, aşa că am făcut exerciţii fizice doar patru zile pe săptămână timp de 45 de minute. Am observat schimbări ale corpului, dar prin mişcare simt că am devenit mai puternică“, mărturisea atunci sora ducesei de Cabridge.

Pippa Middleton (34 de ani) şi James Matthews (41 de ani) s-au căsătorit pe 20 mai 2017, la Biserica St. Mark din Englefield, şi şi-au petrecut luna de miere în Polinezia Franceză şi în Australia. Pippa Middleton a devenit cunoscută după ce a fost aleasă ca domnişoară de onoare la nunta surorii sale, actuala ducesă de Cambridge, cu prinţul William, în 2011. Atunci, presa a scris despre cum Pippa a eclipsat-o pe mireasă cu o rochie care i-a pus în evidenţă formele.



