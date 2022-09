Povestea controversată de dragoste dintre Regele Charles al III-lea și Camilla. Ce umilințe a îndurat Regina consoartă pentru el

Deși perechea părea să fie încântată de legătura lor, serviciul lui Charles în Marina Regală, care a început în 1972, a pus capăt romantismului. În timp ce Charles era plecat în Royal Navy, Camilla a acceptat cererea în căsătorie a unui ofițer de cavalerie pe nume Andrew Parker Bowles.

Cei doi s-au căsătorit în iulie 1973, iar Camilla și soțul ei au dezvoltat o prietenie strânsă cu Charles, potrivit revistei People. Charles a fost chiar numit nașul primului fiu al lui Parker Bowles, Thomas.

Câțiva ani mai târziu, în 1977, Regele Charles o cunoaște pe Diana. Cea care urma să-i devină soție avea doar 16 ani și, la vremea respectivă, regalul se întâlnea cu sora ei mai mare.

Charles și Diana au început să se vadă în iulie 1980 și s-au întâlnit doar de 13 ori înainte ca noul rege al Marii Britanii să o ceară în căsătorie. În 1981, ei devin soț și soție.

În 1986 s-a scris că Regele Charles și Regina Camilla aveau o aventură

În documentarul din 2017 „Diana: in Her Own Words”, imaginile de arhivă au arătat că relația lor a devenit dificilă la scurt timp după nuntă, din cauza relației apropiate a lui Charles cu Camilla.

Potrivit biografiei Regelui Charles, el și Camilla au început să aibă o aventură în 1986. În iarna anului 1992, o transcriere intimă a unui apel telefonic dintre Charles și Camilla a fost făcută publică.

Au vorbit, printre altele, despre faptul că Charles a fost transformat într-o pereche de „pantalonași”, pentru că a spus: „Voi locui doar în pantalonii tăi sau așa ceva. Ar fi mult mai ușor”.

La scurt timp după acest moment, prim-ministrul John Major a confirmat că Prințul și Prințesa de Wales s-au separat oficial.

Despărțirea lor a ridicat întrebări cu privire la viitoarele relații ale lui Charles, deoarece nu i s-a permis să divorțeze și să se recăsătorească în Biserica Angliei la acea vreme.

Potrivit The New York Times, după luni de speculații, Charles a recunoscut că a fost infidel în timpul unui interviu cu Jonathan Dimbleby.

Când Dimbleby l-a întrebat dacă a fost „credincios și onorabil” în timpul căsătoriei cu Diana, el a spus: „Da, absolut. Până când s-a defectat iremediabil, am încercat amândoi”.

Deși nu a numit-o pe Camilla ca fiind iubita lui, el a spus că cealaltă femeie e „o mare prietenă de-a mea” și cineva care „va continua să fie o prietenă foarte mult timp”.

În ianuarie 1995, Camilla a divorțat de soțul său și după ce Diana nu a mai fost soția lui, Charles a început să o prezinte pe Camilla publicului și familiei sale.

Acest lucru a inclus găzduirea unei petreceri pentru ea la casa lui din Highgrove, la care se pare că Diana nu a fost invitată.

Ce umilințe a îndurat Regina consoartă Camilla pentru Regele Charles al III-lea

Timp de ani de zile, Camilla a fost defăimată și privită doar ca femeia care a spulberat povestea de dragoste regală a Marii Britanii.

Prințesa Diana s-a plâns într-un interviu de televiziune BBC din 1995 că „eram trei în această căsnicie” - ea, Charles și Camilla. Chiar a spus că rivalul ei în dragoste este „rottweiler”.

După ce Diana a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997, Charles și Camilla au fost liberi să-și reînvie dragostea veche de decenii, la început discret, apoi public. Cei doi au devenit soț și soție în 2005.

În ciuda faptului că s-a implicat activ în mai multe cauze, controversele au continuat să se învârte în jurul Camillei. S-a discutat mult dacă ar trebui să i se acorde titlul de Regină atunci când Charles va deveni rege.

Un sondaj realizat în noiembrie 2021 a arătat că doar 14% ar dori să o vadă devenind „Regina”, în timp ce 42% au preferat titlul de „Prințesă Consoartă”.

Camilla Parker Bowles s-ar fi simțit umilită pentru că i s-ar fi oferit titlul de ”Prințesă consoartă”

În urmă cu ceva timp, Camilla Parker Bowles ar fi fost foarte supărată pentru că se temea să nu îi fie furat visul de a deveni regină. Ea ar fi auzit că a fost retrogradată de Regina Elisabeta la rangul de Prințesă consoartă.

Prințul Charles ar fi cerut ca hotărârile să fie anulate. Între timp, Camilla s-a simțit umilită de toată situația.

