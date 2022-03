Premiile Oscar 2022: De ce a fost întreruptă imaginea în timpul discursului lui Will Smith după acceptarea Premiului Oscar

După incidentul nefericit cu Chris Rock, în care Will Smith și-a ieșit din fire și i-a dat o palmă comediantului, Will a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor.

În timpul discursului său, actorul s-a emoționat teribil și și-a cerut scuze colegilor săi și echipei Academiei pentru ieșirea lui violentă. Cu toate acestea, el nu și-a cerut scuze de la Chris Rock pentru palma pe care i-a dat-o din cauza unei glume.

Ce s-a întâmplat în timpul discursului lui Will Smith

Pentru că toată atenția a fost îndreptată asupra conflictului dintre Will Smith și Chris Rock, în timpul discursului lui Will, imaginea a fost întreruptă pentru câteva secunde, atunci când s-a difuzat inițial o imagine cu Serena Williams și sora ei, Venus Williams, sportivele despre ale căror viață a fost filmul King Richard, peliculă ce i-a adus lui Will Smith marele premiu.

Will Smith a jucat rolul principal, punându-se în pielea lui Richard Williams, tatăl lui Serena Williams și al lui Venus. În timpul discursului marelui actor, atenția s-a îndreptat și asupra celor două surori, celebrele sportive Venus și Serena Williams, dar transmisiunea a fost întreruptă și pe ecran a apărut logo-ul Oscars 2022 pentru că rochia alba a lui Venus a adus-o în pragul unui accident vestimentar.

Ținuta lui Venus Williams, un accident vestimentar de proporții

Venus Williams a purtat o rochie albă extrem de decoltată și, la un moment dat, în timpul transmisiunii, o parte din bust a fost complet vizibil.

Will Smith a avut un discurs extrem de emoționant, spunând că se simte onorat că a jucat alături de actori de top în filmul King Richard și că se bucură că Dumnezeu l-a ales pentru a ajunge o inspirație pentru cei din jur. El știe că e aici să își protejeze familia, exact așa cum Richard Williams le-a protejat pe fetele sale de-a lungul vieții, lucrur reflectat în pelicula King Richard.

De asemenea, Will Smith a mai spus că nu e corect ca cei din jur să accepte ideea că fiind un om din industria de entertainment să accepte glumele și bârfele care se spun despre el și cei dragi lui. El a tras un semnal de alarmă și a încerca să sublinieze faptul că nu ar trebui să fie normalizat un astfel de comportament, când li se permite celor din jur să batjocorească alți colegi din lumea cinematografiei.

