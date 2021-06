Bianca Drăgușanu și-a mărit buzele și plănuiește să-și schimbe implanturile mamare. La ce intervenții a mai apelat blonda

Bianca Drăgușanu are mare grijă de aspectul ei și de-a lungul timpului vedeta a trecut prin multe transformări și de fiecare dată apărea public cu chipul puțin câte puțin retușat. De data aceasta, Bianca a anunțat că va face din nou schimbări, chiar dacă arată bine, ea susține că "mereu este loc de mai bine".

Vedeta a anunțat pe pagina sa de Instagram că a ajuns pe mâinile unui medic bun, care o ajută să arate impecabil. Aceasta s-a dus tocmai la Cluj pentru a-și mări buzele, pentru a-și ridica sprâncenele și își propune să-și înlocuiască implanturile mamare.

În InstaStory medicul anunță că se va ocupa cu foarte mare atenție de Bianca, care, deși arată extraordinar de bine, "este o perfecționistă" și vrea mereu schimbări.

"Sunt perfectă, dar cred că se poate și mai bine de atât", spune Bianca Drăgușanu încântată că urmează să intre pe mâna medicului estetician. De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a fost supusă mai multor operații esteitice. Printre intervențiile de înfrumusețare ale Biancăi Drăgușnu se numără: implant mamar, acid hialuronic, fațete dentare, tatuarea sprâncenelor, scoaterea alunițelor, umplerea ridurilor de expresie, blefaroplastie, potrivit VIVA

Bianca este recunoscută pentru aspectul său impecabil și pentru vizitele foarte dese la cabinetul medicilor. Aceasta a ajuns în atenția publică după nenumăratele transformări prin care a trecut. Vedeta din România a ajuns cunoscută după ce a pozat ca model în reviste pentru bărbați, dar și după ce a stat în preajma unor cunoscuți oameni din showbiz. La numai 16 ani Bianca Drăgușanu a apărut la emisiunea „Din dragoste”, de la Antena 1, pentru a-şi recupera un iubit de la acea vreme din Petroşani. Mai târziu, a apărut pe sticlă, dar și pe paginile revistelor, în ipostaze sexy.

În toamna anului 2009 a fost aleasă pentru a o înlocui pe asistenta lui Dan Capatos de la emisiunea „Un Show Păcătos”, iar de atunci a ajuns o figură publică foarte cunoscută și dorită de telepectatori, dar și de producătorii TV.

Bianca Drăgușanu, a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nas

Bianca Drăgușanu are proproțiile perfecte, însă "patima" perfecțiunii o împinge deseori pe masa medicului chirurg. De curând, aceasta și-a operat nasul: „La 16 zile de la intervenția chirurgicală de reconstrucție a nasului am venit la control. Sunt foarte mulțumită de rezultate. Am ales să fac și o schimbare de implant în viitorul foarte apropiat”, a anunțat Bianca Drăgușanu pe rețelele sociale.

Aceasta a răspuns tututor întrebărilor despre operație: „Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram, la 12 zile după intervenția estetică.