Prima apariție a Gabrielei Cristea în mediul online, după ce a lipsit de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cum s-a filmat în spital

Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu o apariție neașteptată în mediul online, după ce a fost înlocuită de Paula Chirilă în primele ediții ale noului sezon din Mireasa - Capriciile Iubirii.

Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii, după ce a lipsit din primele ediții ale sezonului nou din Mireasa - Capriciile Iubirii. Paula Chirilă i-a ținut locul deoarece prezentatoarea TV s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Se pare că moderatoarea show-ului matrimonial de pe Antena Stars a ajuns la spital în urma unor simptome ușoare de răceală. Deși starea Gabrielei Cristea este una foarte bună, vedeta a pus oamenii din mediul online pe gânduri cu ultima postare.

De curând, soția lui Tavi Clonda s-a filmat în spital și cu branula în mână, explicând adevăratul motiv pentru care nu a putut fi prezentă pe micile ecrane ale telespectatorilor. Imaginile cu vedeta au stârnit o mulțime de reacții pe contul de Facebook.

Cum s-a filmat Gabriela Cristea fără strop de machiaj și cu branula în mână, după absența de la Mireasa - Capriciile Iubirii

Pentru că preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, Gabriela Cristea s-a simțit datoare să dea o explicație în ceea ce privește absența ei de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Prezentatoarea TV a explicat printr-un videoclip pe care l-a publicat pe rețelele sociale că nu se simte bine, motiv pentru care a ajuns pe mâinile medicilor pentru unele investigații.

„Dragilor, știu că mă așteptați în direct la emisiune, însă din păcate lucrurile nu stau așa cum ni le propunem noi. Din păcate am niște probleme de sănătate care de astăzi dimineață mă țin prin spital. Sunt convinsă că ne vom revedea curând. O să trebuiască, din păcate, să stau în concediu medical și sper să mă scuzați cu privire la treaba asta pentru că vor mai fi emisiuni și cu siguranță o să ne întâlnim cu bucurie și cu speranță. Este adevărat că era începutul sezonului, un sezon care se anunță unul extraordinar dar ce să facem...sănătatea este mai bună decât orice pe lumea asta și trebuie să ne preocupăm de sănătatea noastră dacă vrem să ne fie bine”, a mărturisit Gabriela Cristea pe Facebook.

„M-am trezit azi-noapte undeva pe la ora 04.00, cu febră, un 37 cu 9. Foarte repede febra a crescut la 38 cu 1 iar până în prânz când am plecat la spital aveam deja 38 cu 9. M-am bănuit de gripă de tip A sau B sau chiar și de covid. Nu a fost cazul pentru că m-am testat de acasă și aici...și nu am. Când am ajuns la spital mă durea tot, mă durea și firul de păr din cap”, a mai adăugat ea.

Moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii și-a liniștit fanii, spunându-le că este pe mâini bune. De asemenea, aceasta a mai adăugat că o să revină cât de rapid poate în fața publicului însă, mai întâi de toate, sănătatea are prioritate.