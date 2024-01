Cum a filmat-o Tavi Clonda pe Gabriela Cristea când s-au întors din Maldive: „Nici nu s-a cojit bine și s-a pus să facă ciorbiță”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au întors din Maldive și și-au reluat activitățile zilnice. La câteva ore de la întoarcera din vacanță, cântărețul și-a filmat soția gătind.

Tavi Clonda a publicat pe rețelele sociale imagini cu Gabriela Cristea în timp ce pregătea tăieței de casă: „Nici nu s-a cojit bine și s-a pus să facă ciorbiță!”, a scirs cântărețul în dreptul unui videoclip publicat în online.

În vidoclip Tavi Clonda a întrebat-o pe Gabriela Cristea cu ce se oucpa, iar prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a explicat ce gătea. Cu șorțul de bucătărie prins, Gabriela Cristea a fost filmată în timp ce întindea cu făcălețul aluatul. Prezentatoarea s-a apucat de gătit după ce a dormit doar 3 ore la întoarcerea acasă.

„Nici nu s-a cojit bine de la arsura de Maldive și ia uitați-vă că s-a pus pe treabă. Ce faci, măi prințesică?”, a întrebat Tavi Clonda.

„Trebuie să facem o ciorbiță pentru că fetele n-au mâncat ciorbiță de foarte multă vreme și nici noi. Și nu suntem obișnuiți așa ca în Maldive numai cu ananas, cocos. Și am zis să încep cu ceva greu așa. Fac ciorbă de rață. O acresc cu borș. Cei mai buni tăieței de casă eu îi fac”, a spus Gabriela Cristea.

„Și eu o să fac un grătar. Nouă ne place în România. Nouă ne place acasă”, a mai spus Tavi Clonda.

„Am ajuns acasă. A avut avionul un pic de întârziere. A fost o vacanță superbă. Primul impact nu o să-l uit niciodată. Când am ajuns acolo ni s-a părut că am ajuns în Rai efectiv. Superb! Dacă vreți relaxare, Maldive e foarte ok. Drumul e lung, dar n-ai ce să faci. Pentru lucruri frumoase trebuie să străbați drumuri lungi. Începe aventura și în România”, a transmis Tavi Clonda pe contrul său de Facebook.

Tavi Clonda, Gabriela Cristea și cele dou fiice ale lor au petrecut clipe de vis în Maldive. Prezentatoarea a întâmpinat, totuși, mici probleme când s-a ars puternic de la soare.

Gabriela Cristea a publicat mai multe imagini în costum de baie din vacanța în Maldive. Aâtt prezentatoarea cât și cântărețul s-au declarat încântați de vacanța exotică.