Prima declarație a lui Alec Baldwin după ce a împușcat accidental doi colegi. Halyna Hutchins a murit și Joel Souza a fost rănit

Producătorul și actorul Alec Baldwin a declarat că ”inima lui este frântă”, la scurt timp după ce arma de rechizită s-a descărcat și unul dintre colegii lui s-a stins.

Este prima declarație oficială a starului, după ce, imediat după incident, purtătorii lui de cuvânt au transmis că a plâns după ce i-a împușcat accidental pe Halyna Hutchins și Joel Souza.

Alec Baldwin a transmis că ține legătura cu familia lui Hutchins. „Nu există cuvinte cu ajutorul cărora să descriu șocul și tristețea în legătură cu tragicul accident care i-a luat viața Halynei Hutchins, o soție, o mamă și o colegă de-a noastră profund admirată”, a scris Baldwin pe Twitter.

„Sunt implicat în ancheta poliției pentru a elucida modul în care a avut loc această tragedie și sunt în legătură cu soțul ei, oferindu-mi sprijinul lui și familiei sale. Inima mea este frântă pentru soțul ei, fiul lor și toți cei care au cunoscut și a iubit-o pe Halyna.", a mai adăugat actorul în prima lui declarație după accident.

