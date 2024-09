Prima reacție a Adrianei Simionescu după ce s-a scris că divorțează de tatăl fetiței sale. Ce a declarat fiica lui Adrian Minune

Adriana Simonescu, fiica lui Adrian Minune, s-a decis să spună adevărul despre relația cu tatăl fetiței sale, după ce s-a scris în presă că divorțează. Tânăra a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și soțul ei.

La scurt timp de la anunțul divorțului făcut de Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, o nouă veste legată de familia manelistului a luat prin surprindere pe toată lumea. Mai multe publicații au scris că Adriana Simionescu s-a despărțit de tatăl fetiței sale.

După zvonurile apărute în presă, fiica cea mică a cântărețului de manele a decis să lămurească situația și să explice că nu se pune problema de un divorț. Adriana Simionescu și soțul său nu s-au despărțit, așa cum se specula.

Tânăra nu s-a mai putut abține și a povestit despre relația pe care o are cu tatăl fetiței sale, la aproape două luni de când au pășit în fața altarului. Iată ce se întâmplă, de fapt, în familia Adrianei Simionescu.

Primele declarații ale Adrianei Simionescu, după ce s-a scris că divorțează de soț

Fiica cea mică a lui Adrian Minune a ținut să evidențieze faptul că nu s-a gândit să se despartă de soțul ei. Mai mult, aceasta a declarat că nu va exista niciun divorț. De asemenea, tânăra a scos la iveală faptul că este certată cu tatăl fetiței sale, însă nu este nimic grav.

„Am aflat și eu aseară că m-am despărțit! Eu nu am știut că m-am despărțit! Nu este adevărat. Suntem certați, ne-am certat. Toată lumea se ceartă, se împacă sau nu. Astea sunt chestii care se întâmplă. Nu băgăm divorț, ne bucurăm de Noa în continuare. Cred că astea sunt normale într-o relație, să vă certați, să vă împăcați, sincer. Nu știu cine a pornit zvonurile și ce s-a întâmplat. Nu ne-am despărțit, nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr, ne-am certat, și cred că de acolo au plecat discuțiile astea atât de mari încât să se ajungă la televizor.”, a mărturisit Adriana Simionescu, potrivit spynews.ro.

Ca în orice cuplu, tânăra și partenerul său trec printr-o perioadă mai dificilă, dar asta nu înseamnă că familia lor se va destrăma. Aceștia nu se gândesc la separare, ci își doresc să se bucure împreună de fiecare moment petrecut alături de fiica lor, Noa.

Adriana Simionescu nu a vrut să ofere mai multe informații despre tensiunile dintre ea și soțul ei, Nicu.

„Ne-am certat, sunt probleme interioare. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că eu consider că nu e treaba nimănui ce se întâmplă mai exact, doar că am decis să stăm o perioadă așa și să ne curățăm mintea. Suntem bine, suntem ok. Suntem împreună, comunicăm, vorbim, ieșim cu Noa, nu ne-am separat să ne despărțim.”, a mai adăugat fiica cea mică a lui Adrian Minune, conform sursei citate mai sus.

Adriana Simionescu și soțul ei, Nicu, s-au căsătorit în luna iulie 2024. Cei doi au avut parte de o nuntă spectaculoasă, unde au fost invitații prietenii, familia și colegi de breaslă ai lui Adrian Minune.