Prima reacție a Roxanei Vancea după ce a născut. Cum se simte vedeta: „Am născut natural”

Roxana Vancea trece prin cele mai frumoase clipe din viața sa. Superba brunetă și-a ținut pentru prima oară copilul în brațe după nouă luni de așteptare, iar momentul a fost unul magic, drept dovadă stau primele poze cu băiețelul de pe rețelele sociale.

Vedeta a devenit mamă pentru prima oară la 31 de ani și este mai fericită ca niciodată. La scurt timp după ce și-a adus pe lume micuțul, Roxana Vancea a făcut și câteva dezvăluiri despre starea sa de sănătate și despre nașterea sa.

Prima reacție a Roxanei Vancea după ce a născut

Roxana Vancea și Dragoș Paiu se află în culmea fericirii. Fosta asistentă TV a născut pe 17 noiembrie 2021 la un spital de stat din București și abia așteaptă să fie externată pentru a pleca acasă alături de fiul său.

Cel mai nerăbdător este Milan, fiul vitreg al vedetei, care își dorește foarte mult să își vadă frățiorul.

După ce a publicat câteva imagini din spital cu micuțul, Roxana Vancea a oferit primele declarații despre naștere. Aceasta a dezvăluit că totul a decurs normal, chiar dacă în sarcină s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a existat riscul de a naște mai devreme de termen.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a mărturisit vedeta, conform click.ro.

De asemenea, antrenoarea de fitness a mai declarat că micuțul are 3200 kg, 51 de centimetri și este sănătos. Aceasta a mai spus că și ea se află într-o stare bună și așteaptă cu nerăbdare să plece acasă la Dragoș și Milan.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Roxana Vancea în sarcină

Puțini sunt cei care știu că Roxana Vancea a avut parte de câteva probleme de sănătate în sarcină. Medicul i-a recomandat vedetei să nu mai facă sport și să poarte un inel care îi ține colul închis pentru a ține sarcina nouă luni.

„Toată sarcina am avut un inel care mi-a ținut colul închis, pe care doctorița mi l-a dat jos aseară. Din momentul în care se dă inelul ăla jos pot să nasc oricând. Deci doar aștept. (...) Am înțeles că având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, ceea ce pe mine mă bucură, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital. M-a pus așa pe gânduri, am zis că trebuie să mă mut un pic mai aproape de spital”, a declarat vedeta înainte să nască, la Antena Stars.

Vedeta trebuia să nască mai devreme de termen, însă inelul pe care l-a purtat a ajutat-o să ducă sarcina până la final. Totodată, medicii i-au recomandatsă nască prin cezariană, însă Roxana Vancea a reușit să își aducă pe lume primul copil printr-o naștere naturală.