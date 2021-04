Roxana Vancea se mândrește cu un corp perfect. Cum se lasă fotografiată frumoasa brunetă

Roxana Vancea este o femeie exrem de frumoasă și nu ezită să își afișeze superbele forme lucrate în sala de sport. De asemenea, focoasa brunetă își lasă urmăritorii cu gura căscat atunci când îmbracă cele mai provocatoare ținute.

Roxana Vancea este posesoarea unui trup de invidiat

Frumoasa brunetă este foarte activă pe contul său de Instagram, unde publică des imagini cu soțul său și băiețelul vitreg, după care este topită, însă ultima sa postare a întors toate privirile internauților. Un lucru este evident, Roxana este posesoarea unui trup de zeiță, pe care foarte multe femei și-l doresc, însă foarte puține știu câtă muncă se află în spatele unui aspect atât de perfect.

De curând, tânăra a îmbrăcat cele mai provocatoare piese vestimentare. Fusta din latex și cămașa portocalie i-a scos în evidență atuurile fizice, în special bustul generos, picioarele subțiri și talia de viespe. Mai mult decât atât, Roxana se laudă și cu cele mai frumoase trăsături ale feței, pe care le-a pus într-o lumină bună cu ajutorul unui machiaj discret.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 3 mii de aprecieri, semn că frumoasa brunetă este apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane.

Roxana Vancea și-a obișnuit publicul cu stilul său vestimentar și postările cu familia, însă de data aceasta a dus totul la un alt nivel, iar reacția prietenilor virtuali a fost una pe măsura așteptărilor. De asemenea, frumoasa brunetă este și adepta tatuajelor, lucru vizibil din aparițiile sale televizate.

Roxana Vancea a devenit cunoscută pentru publicul din România când a devenit vecină la Neatza cu Răzvan și Dani. Ulterior, Roxana Vancea a intrat într-o relație cu actorul Mihai Bendeac, alături de care a făcut mai multe videoclipuri amuzante pe Internet. După despărțire, Roxana Vancea și Mihai Bendeac au rămas în relații de prietenie, diva acceptând să-l realizeze un număr de roast pentru fost său iubit.

Roxana Vancea a fost invitată special la iUmor unde l-a luat la „roast” pe fostul ei iubit, spre amuzamentul publicului.

„Săptămâna asta am luat mai multe decizii proaste. Una dintre ele a fost să vin la acest roast. Am mai luat eu decizii proaste și în prima seară când te-am cunoscut pe tine, Mihai. Voi v-ați pus vreodată întrebarea cine este Bendeac sau ce este Bendeac? Bendeac nu există. Bendeac este o multitudine de personaje. El nu are personalitate, el este doar un interpret. Să vă explic cum e să vii de la serviciu oboist, să vrei să vorbești cu iubitul tău și să te întâmpine cu: Să-ți dea Dumnezeu sănătate și Măicuța DOmnului să nu-l lase singurel la greu”, a spus Roxana Vancea în cadrul roast-ului pentru Mihai Bendeac.