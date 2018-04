Elena, soția lui Nelu Ploieșteanu, primele declarații după moartea fiului lor: ”Copilul meu putea fi salvat. Mă rugam de medici să-l bage la terapie. Mi-au zis că nu e grav și nu i-au făcut analizele cum a trebuit!”

Elena, soția lui Nelu Ploieșteanu, a rupt tăcerea la câteva zile după ce fiul lor s-a stins din viață și a făcut acuzații grave la adresa medicilor.

”Dacă bronhiile de la plămâni erau aspirate, copilul meu nu mai era mort. Suntem devastați de durere, de suferință. Nu am cuvinte. Mi-a luat copilul meu de 31 de ani. Am făcut tratament cu el, am chemat Ambulanța, la indicația medicului care îl trata de la cinci ani, mi-a zis că nu e grav și l-am tratat acasă. După ce i-am făcut tomograf, domnul doctor mi-a spus să-i fac tratament intravenos, apoi, l-am dus iar la medic și mi-a zis să-l internez. Am stat o săptămână și jumătate, iar copilului meu nu i s-au făcut analizele așa cum a trebuit. M-am rugat de asistente să-i facă tratament.”, a mărturisit Elena Ploieșteanu, la Antena Stars.

Aflați mai multe detalii despre drama din viața acestora, în clipul de mai sus!