Primele declarații ale Laurei Lavric după ce a fost acuzată că ar fi plesnit un muzicant la o nuntă. I s-a deschis dosar penal

Laura Lavric este în centrul unui scandal, după ce un coleg de breaslă a făcut plângere penală împotriva ei pe motiv că l-ar fi lovit cu palma în fața invitaților prezenți la o nuntă. Iată de la ce a pornit totul, dar și cum se apără artista!

Laura Lavric este una dintre cele mai cunoscute și admirate soliste de muzică populară de la noi din țară.

Recent, artista a fost protagonista unui eveniment neașteptat, desfășurat la o nuntă din localitatea Hârlău, Iași. Potrivit informațiilor, Laura Lavric ar fi pălmuit un alt artist, la evenimentul unde au fost invitați să cânte, iar bărbatul a depus plângere la poliție.

Artista în vârstă de 77 de ani neagă acuzațiile și a explicat ce s-a întâmplat de fapt. Iată mai jos declarațiile ei!

Citește și: Laura Lavric urmează să fie operată. Ce se întâmplă cu solista de muzică populară

Articolul continuă după reclamă

Laura Lavric s-a ales cu plângere penală după ce ar fi lovit cu palma un coleg de breaslă

Scandalul dintre Laura Lavric și Iulian Cosmin M., membru al unei formații din Hârlău, ar fi izbucnit în urma unei neînțelegeri legate de programul artistic.

În urma dialogului, Laura Lavric l-ar fi lovit cu palma pe celălalt solist, în fața invitaților de la nuntă. Muzicantul a mers la poliție și a făcut o plângere penală pentru lovire sau alte violente. În acest sens, oamenii legi au deschis un dosar penal pe numele Laurei Lavric.

„La data de 23 iulie a.c., Poliția Orașului Hârlău a fost sesizată de către un tânăr, în vârstă de 24 ani, despre faptul că în seara zilei de 20 iulie a.c., în timp ce presta un program artistic la un eveniment pe raza orașului Hârlău, ar fi fost agresat fizic, de o femeie. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, a transmis IPJ Iași, potrivit adevarul.ro.

Bărbatul susține că Laura Lavric ar fi intrat peste el pentru a-și ține programul artistic. Apoi, după ce a încântat invitații cu piesele sale, cântăreața de muzică populară s-ar fi dus la el și l-ar fi pălmuit.

„Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical, pentru că ea a ajuns mai devreme decât promisese, a ajuns mai devreme decât era stabilit și a dat programul peste cap. Ne-a oprit pe noi, formația, ne-a încurcat și așa mai departe, dar totul a fost în regulă, nu am avut nimic împotrivă, am lăsat-o, am oprit eu programul meu muzical, am lăsat-o să intre, și-a făcut programul, totul în regulă, iar la sfârșitul programului ei, înainte să plece, a venit la mine, mi-a zis că sunt un nesimțit și m-a lovit peste față și a plecat”, a declarat solistul, potrivit sursei citate mai sus.

Cum a răspuns Laura Lavric

Laura Lavric a negat acuzațiile și a declarat că nu l-a agresat pe Iulian Cosmin M., ci doar l-a apostrofat.

„Minte. Am cântat la aceeaşi nuntă. În primul rând, el a fost obraznic, a făcut probleme şi acolo, la mire şi la mireasă. A spus că am intrat peste ei, dar nu a fost adevărat. A fost obraznic. Au spus şi băieţii din formaţie că este recalcitrant şi rău, aşa că nu se poate discuta cu asemenea persoane.

Cine i-a dat o plamă? Nu are decât să zică asta. Nu l-am lovit. I-am zis: <<domnule, de ce ai fost obraznic?>> La care el: <<Că aşa am vrut eu!>>. Atunci i-am zis că e un nesimţit”, a declarat Laura Lavric, citată de adevarul.ro.

Contactată de reporterii Spynews, Laura Lavric a explicat întreaga situație și a dezvăluit că s-a consultat deja cu un avocat, în urma acestui incident.

„Eram sâmbătă, la o nuntă, şi trebuia să cântăm împreună cu formaţia la care cânta acest tânăr de vreo 20 de ani. Să-ţi spun aşa, am ajuns pe la 22:30, urma dansul mirilor şi începea orchestra. Noi nu am putut să intrăm imediat, pentru că abia am ajuns, dar ei au tot insistat. Nu era nunta mea, nu am decis eu. Da, am cântat şi cu acest băiat, dar el s-a supărat că am intrat peste el. Păi ce vină aveam eu? Apoi am terminat de cântat, facem poze cu mirii şi feciorul zice că nu se poate aşa ceva. El ne-a zis mie şi fiului meu să ne fie ruşine. Eu am vrut să vorbesc cu el să văd ce îmi spune, iar el mi-a spus <<Du-te dracului!>>. Atunci am luat foc. L-am prins aşa de obraz, dar nu l-am lovit.

El poate să mă dea în judecată cât vrea, că nu îmi va face nimic, dar mai ştii cum e în ţara asta, că de multe ori dreptatea se face şi cu minciună. Cred că vrea să mă facă de bani, dar bani de la mine nu va vedea. Păi dacă eu îi dădeam una, nu îi ţâşnea sângele? Păi ca să mă dea în judecată trebuie să aibă certificat medico-legal.

Eu am consultat deja un avocat şi am vorbit, asta nu rămâne aşa. Păi dacă te împinge cineva, gata, are impresia că se dă lumea în judecată aşa uşor? Ei aşteptau bani. Asta aşteptau. Apoi, dacă îl băteam, de ce a mai cântat şi duminică, a doua zi? Nu trebuia să fie la spital? Crede-mă, nu are nici măcar o zgârietură. Mi-au spus şi colegii lui din formaţie, că el e mai arogant, mai obraznic aşa, poate e băiat de părinţi de bani gata. Eu nu sunt aşa sperioasă, dar am vorbit cu un avocat, pentru că pentru calomnie eu l-aş putea da în judecată. Eu sunt o persoană publică, păi eu pot să pierd clienţi din cauza lui, pentru că m-a defăimat. N-are cum să mă cheme la Poliţie că a venit un nebun şi a zis că l-am bătut”, a declarat Laura Lavric pentru sursa citată mai sus.

Citește și: Laura Lavric, de neînfricat la cei 76 de ani. Cum se apără solista, singură, la nunțile la care merge: „I-am pus la punct”