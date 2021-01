Primele declarații ale lui Marius Elisei după ce s-a despărțit de Oana Roman. Cu cine a petrecut sărbătorile

Vedeta spunea la aceea vreme că nu ea și-a dorit despărțirea, dând de înțeles că Marius Elisei a avut inițiativa.

De asemenea, Oana îl acuza pe tatăl fiicei sale că a plecat cu afacerea familiei, în a căror acte nu figura și ea. Cu toate acestea, ea preciza că a fost afectată de această decizie, având în vedere că era singura sursă de venit a familiei, și că va înceta orice implicarea în promovarea business-ului.

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe.", spunea ea atunci.

Citește și: Oana Roman, mesaj cu subînțeles la început de an. Ce a scris după despărțirea de Marius Elisei