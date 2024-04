Prin ce a trecut Ramona Olaru în vacanța ei în Cairo. "Am pierdut pașaportul". De ce a ajuns la Ministerul de Interne al Egiptului

Ramona Olaru tocmai s-a întors din vacanță din Cairo, unde se presupunea că se va distra și relaxa. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani a trecut prin numeroase peripeții care i-au stricat vacanța.

Ramona Olaru a povestit pe Insta Story despre peripețiile prin care a trecut în vacanța dn Cairo unde a fost plecată cu o prietenă. Ramona le-a povestit totul urmăritorilor ei în timp ce se machia pentru Neatza.

Ramona Olaru a povestit peripețiile din vacanța ei în Cairo

“Totul a început săptămâna trecută când mi-a ieșit acel herpes. A ieșit pur și simplu peste noapte și neanunțat. (...) În momentul în care am ajuns, am aterizat în Cairo, ne-am luat viza de acolo pentru că acolo când aterizezi îți dau o viză pe loc (...) și am ajuns la așteptarea bagajelor. Am așteptat bagajele în jur de vreo 2 ore, lucru care un pic cam mult. (...) Ajunsesem la 12 și ceva noaptea, cam așa. (...) Am ajuns într-o oră la hotel, la recepție să-mi fac check-in-ul și îmi zice “Pașaportul, vă rog”. Caut pașaportul, nimic. Nu mai exista. (…) Am pierdut pașaportul în drumul de ieșire de la aeroport până la Uber”, a zis Ramona inițial.

Citește și: Ramona Olaru, mărturisiri crunte din copilărie: „Nu aveam electricitate. Eram săraci și desculți”. Care a fost primul ei job

Ea a sunat la aeroport și i-a rugat pe cei de-acolo să îl păstreze până va merge ea să îl ia. Apoi a sunat pe toată lumea pe care o cunoștea pentru a o ajuta să ajungă la Ambasada Română din Cairo.

“În timp, în viața mea, am reușit să iau legătura cu oameni foarte mișto și am reușit să iau legătura cu ambasada foarte rapid”, a mai completat prezentatoarea.

Pentru a rezolva problema, Ramona a plecat a doua zi de dimineață cu taixul la Ambasada Română.

“Îți dau un titlu de călătorie, adică un act de călătorie, dar care, ce credeți, nu o să fie suficient ca să vă întoarceți în țară pentru că nu eram în Europa și era greu”, a mai zis frumoasa blondină.

Ramona a trebuit apoi să meargă la Ministerul de Interne al Egiptului pentru a lua o ștampilă de la emigrări pentru a demonstra data la care ea a intrat în Egipt și cu care să poată călători înapoi în țară.

“Vineri și sâmbătă oamenii au weekend, duminică lucrează și Ramona avea să meargă la evenimentul pentru care venise în Cairo”, a povestit Ramona pe Insta Stories.

Ramona a avut și un accident de mașină în Cairo

Pentru a simți totuși că e în vacanță, Ramona a plecat la plajă și apoi a mers la eveniment unde a așteptat 2 ore jumătate să intre la eveniment. Ea nu se aștepta ca acolo să nu se vândă alcool. Pe la 3 dimineața s-a întors spre hotel. Și când erau în Uber, o mașină i-a lovit din spate.

Citește și: Cu ce se ocupă părinții Ramonei Olaru, de fapt. ”Vecina” de la Neatza a făcut mărturisirea: „Eu sunt directă și sinceră!”

“Băi dar ne-a lovit, ceva de..pentru câteva secunde am pierdut contactul cu realitatea. Eam sigură că nu voiam să ajung la niciun spital”, a spus Ramona care a trecut printr-o sperietură groaznică.

Ramona a zis că se bucură că a plecat cu prietena ei și au avut grijă una de altă, dar și persoana cu care a vorbit de la agenția de turism a ajutat-o mult pentru că îi făcuse asigurare medicală.

“Am reușit să trecem și peste asta râzând. (…) Practic n-am identitate aici”, spunea Ramona.

Apoi duminică dimineață s-a trezit devreme și s-a dus singură la Ministerul de Interne al Egiptului ca să își ia acea ștampilă de care avea nevoie să se întoarcă în țară. Problema era că Ramonei nu îi mergea roaming-ul și nu putea să verifice pe internet adresa să vadă dacă Uberul o duce corect. Șoferul a greșit adresa.

Apoi a stat șoferul cu ea peste tot, deși nu vorbea deloc engleză și a ajutat-o să ajungă la Minister.

“Într-un final cineva ne-a zis că trebuie să mergem la secția de poliție din Cairo. M-am urcat în Uber, trebuia să declar pierderea pașaportului. (…) Am un mod de supraviețuire în mine, ceva incredibil”, a povestit frumoasa prezentatoare.

Citește și: Enrique Iglesias a publicat pe pagina sa oficială de Facebook un clip video cu Ramona Olaru și cu magicianul Robert Tudor

Ramona a primit într-un final ștampila și a ajuns înapoi la hotel și n-a mai apucat să viziteze nimic.

“Dar, per total, încă o dată, (…) eu pot orice, indiferent ce s-a întâmpla. (…) Cam asta a fost povestea noastră”, a încheiat Ramona, râzând și fiind recunoascătoare oamenilor care au ajutat-o.