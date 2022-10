Prințesa Charlotte, avere uriașă la doar 7 ani. Ce sumă are în conturi cea mai mică prințesă a Marii Britanii

La doar 7 ani, Prințesa Charlotte se poate lăuda ca fiind cel mai bogat copil din lume, însă nu este de mirare. Singura fiică a Prințului William și Kate Middleton are deja o avere uriașă, mai mare chiar și decât cea a fratelui ei George. Cum este posibil acest lucru? Cei de la Reader’s Digest au explicat cum micuța a ajuns cel mai bogat copil.

Cum a ajuns Prințesa Charlotte cel mai bogat copil din lume. Averea uriașă pe care o are în conturi la doar 7 ani

După moarte Reginei Elisabeta a II-a, averea familiei regale a stârnit, din nou, interesul oamenilor din lumea întreagă, lucru ce era de așteptat. După decesul Suvernanei care a ocupat tronul Marii Britanii timp de 70 de ani, multe lucruri s-au schimbat printre care și titlurile urmașilor ei, ceea ce vine la pachet și cu o moștenrie considerabilă.

De exemplu, Kate Middleton și-a primit titulatura de Prințesă și în consecință, și averea fiicei ei a crescut considerabil. Deși pare neașteptat, micuța Charlotte, are în conturi o sumă mult mai mare decât a fratelui ei George, care se află înaintea ei pe linia de motenire a tronului.

Astfel, potrivit celei mai recente estimări făcută de Reader’s Digest, averea Prințului George se ridică la 3,6 miliarde de dolari, cea a mezinului familiei regale, Louis se situează între 70 de millioane de dolari și 125 de milioane de dolari. Prințesa Charlotte, însă, l-a depășit cu mult și pe fratele său mai mare având o avere estimată la 5 miliarde de dolari.

Totuși, specialiștii spun că nu este o surpriză. Conform informațiilor, valoarea fabuloasă a celei mai mici prințese a Marii Britanii se datorează, în mare parte, influenței sale în modă.

Cum așchia nu sare departe de trunchi, la fiecare apariție publică a fiicei Prințului William și a lui Kate Middleton, toți ochii sunt ațintiți asupra ei, dar și a ținutelor sale. Un simplu cardigan galben, dintr-un magazin britanic universal, a ajuns să fie numit „efectul Charlotte” și s-a vândut până la ultima bucată în doar 24 de ore.

Prințesa Charlotte are și o colecție impresionantă de ținute florale, adoră cardiganele pastel și a devenit rapid un simbol de stil. În plus, se pare că tatăl ei îi va oferi micuței cea mai de preț bijuterie: diadema purtată de bunica ei, prințesa Diana, în ziua nunții din 1981. De asemenea, aceasta are voie să își aleagă orice bijuterie dorește.

Cu toate acestea, averea membrilor familiei regale britanice nu se referă la faptul că aceștia au sumele record, fizic, pe un card. Deși nu duc lipsă de bunuri materiale, averile lor nete sunt calculate în funcție de valoarea pe care o au pentru Regatului Unit și având în vedere că cei mici au potențialul de a genera vânzări de miliarde, specialiștii au făcut calculele.

