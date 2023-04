Problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat fiica cea mică a Andreei Antonescu. Cum se simte acum micuța

Andreea Antonescu este mămică pentru a doua oară și este în al nouălea cer, cu toate că la scurt timp a anunțat că nu mai formează un cuplu cu tatăl fetiței. Artista se bucură din plin de maternitate și de curând a dezvăluit chipul și numele fetiței sale. Venice Victoria este numele ales pentru mezina ei și spune că este un nume care o reprezintă în totalitate.

Cu toate că este una dintre cele mai frumoase periode din viața sa, Andreea Antonescu nu ascunde faptul că se mai confruntă și cu anumite probleme.

Mezina Andreei Antonescu a făcut intoleranță alimentară. Ce nu a putut să mănânce în prima lună de viață

Andreea Antonescu a dezvăluit la Xtra Night Show că a descoperit la o lună de la naștere că fetița sa are intoleranță la lactoză și nu a putut să o hrănească sân.

„Dorm foarte puțin, dar bine. E mult mai ușor (n.red la al doilea copil). La Sienna îmi amintesc că eram foarte panicoasă. Când doarme bebelina mai mult de două ore, urc scările sau trag suzeta să văd dacă o trage înapoi”. Fetița a făcut intoleranță la lactoză în prima lună și atunci a trebuit să întrerup alăptarea. Lăsând toată gluma la o parte, e frumos deși e obositor și e greu”, a declarat Andreea Antonescu despre rolul de mămică.

Între timp, problemele cu „bebelina”, așa cum o alintă ea, s-au rezolvat și totul a revenit la normal.

În cadrul aceluiași interviu, Andreea a vorbit și despre semnificația numelui ales pentru fetița sa.

„Multă lume mă întreba care e numele ei, dacă va rămâne „Bebelina”. Dar cu toate că i l-am dezvăluit, să știți că eu în continuare îi zic „Bebelina”. Noi stăm toată ziua acolo, le jucăm și ne drăgălim. Îmi plac numele și o reprezintă: Venice Victoria. Sienna mai are doar de botez încă un nume: Sienna Andreea. De când e bebelina la noi în familie, Sienna își dorește mult să petreacă timp alături de ea”, a mai povestit Andreea Antonescu.

Surpriza care i-a crescut tensiunea Andreei Antonescu. Ce s-a întâmplat imediat după ce a născut

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară, la spital au venit mama și fiica ei, Sienna. Surpriza a fost mare pentru că artista știa că cele două sunt în America. Astfel, de la emoții, Andreea Antonescu a avut tensiune o perioadă și a avut nevoie de medicamentație.

„Înainte de a pleca de acasă mă luaseră toate gândurile, toate emoțiile, de cum va fi bebe, mă rugam la Dumnzeu să fie perfect sănătos, dar pe de altă parte îmi doream să vorbesc și cu Sienna la telefon. Sunam la mama și nu-mi răspundea la telefon și spunea că u poate vorbi că e Sienna lângă ea și doarme, ori că nu poate vorbi că o doare foarte tare capul, are niște migrene. Și îi tot spuneam că vreau să vorbesc cu Sienna înainte de a naște. Pe ultima sută de metri, realizând că evită să mi-o dea la telefon, m-am gândit că poate e mai bine să vorbesc cu ea după ce nasc să nu se gândească că voi fi opearată. Am născut și la jumătate de oră după ce am ajuns în rezervă, a venit la min Sienna și a intrat și mama. Nu m-am așteptat o secundă, iar asistentele mi-au zis apoi că de emoție, tensiunea mea ajunsese la 19, în condițiile în care, tensiunea mea normală e 9. Mi s-a declanșat tensiunea și m-a ținut undeva la 3 săptămâni, a trebuit să iau tratament, dar am avut ambele fetițe și de Crăciun și de Revelion. A fost memorabil. Cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla”, a mai povestit Andreea Antonescu.

