Problemele grave de sănătate cu care Adda se confruntă. A fost diagnosticată greșit de medici și a aflat de ce boală suferă

Adda Baladda a publicat un mesaj prin care a explicat faptul că suferă de o boală la care nu s-ar fi gândit. Chiar dacă a fost diagnosticată și a primit un alt tratament, Adda a aflat de curând de ce probleme de sănătate suferă cu adevărat.

„Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza și Bartonella - transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te muscă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioada de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile.

La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioada din spațiul public - emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și va voi ține la curent când pot și cât pot. Va voi lasă și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani. La jumătatea lui Martie va veni și noul single. I-am pus numele “Gogutz” la ce e acum în mine. Și promit să-i dau în cap. Să-l nenorocesc până îi sar fulgii. În timp ce o parte din doctorii “specialiști” ai României vor pune mâna pe carte! Nu voi face scandal din asta. Faptul e consumat.

Eu sper doar să nu mai trimită pacienții pe piste greșite și să se trezească la realitate! Poate exemplul meu va ajuta la INFORMARE, PREVENȚIE ȘI TRATARE LA TIMP! Pentru că, DA , aceste două “minunății” te pot ucide sau te pot nenoroci pe viață!!! Dacă nu sunt depistate la timp. I se poate întâmplă oricui. În fine, după ce o să-l omor pe Gogutz, o să mănânc cea mai mare felie de tort și o să beau un sfert de deget de vodka, având în vedere că n-am băut de atâta timp, o să mă îmbăt că aia care cad în santz și au fatza plină de noroi. Mă pregătesc de război! Sunt o (...) Xena! Nu m-am simțit niciodată mai puternică și mai stăpână pe situație. Acum știu cu cine mă bat!”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare.

Ce spune ADDA despre dieta sa

În ultima perioadă, artista a ținut o dietă strică care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite și a ajuns la o siluetă de invidiat, drept dovadă stau imaginile de pe rețelele sociale.

De când a ajuns să aibă greutatea unei adolescente, Adda nu ratează vreo ocazie să se fotografieze și să se laude cu abdomenul plat, ce arată de parcă ar fi fost sculptat cu multă măiestrie.

„Va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, a dezvăluit Adda.

