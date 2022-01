ADDA a îmbrăcat o rochie mulată și scurtă. Ce i-a scos în evidență ținuta provocatoare: „Ce corp!”

ADDA se numără printre cele mai apreciate și cunoscute artiste de la noi din țară. Aceasta a impresionat publicul cu talentul său vocal, dar și cu felul carismatic pe care l-a evidențiat în cadrul competiției Asia Express, sezonul 3.

Cântăreața este foarte activă și pe contul de Instagram, acolo unde postează des și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei. De asemenea, aceasta reușește să încânte privirile internauților cu aspectul său fizic impecabil, mai ales de când ține un regim alimentar și a slăbit considerabil.

Soția lui Cătălin Rizea se mândrește ori de câte ori are ocazia cu trupul perfect pe care îl are. Recent, artista a acaparat toate privirile cu o imagine de-a dreptul incendiară.

Cum arată ADDA într-o rochie mulată și scurtă

ADDA a făcut furori pe Instagram după ce a publicat o poză într-o rochie neagră, mulată și scurtă. Se pare că artista și-a ținut regimul și în perioada sărăbtorilor de iarnă, iar drept dovadă sta silueta sa de invidiat.

Ținuta la care a apelat îi scoate în evidență picioarele subțiri, bustul generos și talia perfectă. Un lucru este evident, vedeta este posesoarea unui trup senzațional și nu ezită își afișeze formele în mediul online.

„Cine plânge de sărbători, când îi vede pe ceilalți cum se înfruptă cu de toate, râde la urmă! 😂😉😈 #hazdenecaz”, a scris ADDA la descrierea imaginii.

Fotografia a strâns mai bine de 17 mii like-uri și numeroase reacții pozitive.

„Ce corp!”, „Tu vrei să ne arăți că ai slăbit”, „Sunt cea care plânge acum, dar tu ești superba 💕” sau „Of, dacă aș avea și eu tăria și voința ta.”, au fost doat câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase despre modul în care își menține aspectul fizic.

Ce spune ADDA despre dieta sa

În ultima perioadă, artista a ținut o dietă strică care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite și a ajuns la o siluetă de invidiat, drept dovadă stau imaginile de pe rețelele sociale.

De când a ajuns să aibă greutatea unei adolescente, Adda nu ratează vreo ocazie să se fotografieze și să se laude cu abdomenul plat, ce arată de parcă ar fi fost sculptat cu multă măiestrie.

„Va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, a dezvăluit Adda.

