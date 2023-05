Problemele pe care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu le-au întâmpinat la începutul relației. Ce a transmis frumoasa soție a lui

Gabriela Prisăcariu a povestit cu ce problemă s-a confruntat la începutul relației cu Dani Oțil. Ea a mărturisit faptul că i-a fost destul de greu la început din cauza notorietății partenerului ei de viață.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre greutățile de la începutul relației cu Dani Oțil. Ce a dezvăluit aceasta

Soția lui Dani Oțil a dezvăluit faptul că a simțit la un moment dat, la începtul relației cu celebrul prezentator tv că el a avut o altă experiență cu lumea mondenă, iar pentru ea a fost mai dificil.

Citește și: Dani Oțil a avut un spectator special la cursele de mașini. Cum a fost surprins micuțul Tiago încurajându-și tatăl

Iată ce declarații a făcut ea cu privire la începuturile relației lor:

„Noi nu avem o regulă sau un secret. Ne cunoaștem foarte bine. Ne-am acordat foarte mult timp la început pentru a ne cunoaște și nu am grăbit lucrurile. Îmi oferă liniște, iar pentru mine, ăsta este cel mai important lucru. Liniștea pe care mi-o dă este neprețuită. Pentru mine, liniștea e cheia și cred că și pentru el. Asta este foarte important, că avem liniște când ne întoarcem acasă. A fost mai greu la început până ne-am cunoscut, pentru că el a venit cu o anumită experiență și atunci a fost mai greu până ne-am cunoscut.

Noi nu ne certăm. Știm foarte bine până unde putem merge, ne cunoaștem foarte bine și atunci nu ne certăm. Ne simțim și știm să comunicăm foarte bine. Dacă mie nu îmi convine ceva, îi spun, dacă lui nu îi convine, îmi spune. Nu ne culcăm supărați', a mărturisit Gabriela Prisăcariu, potrivit viva.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabriela Prisăcariu recunoaște că s-a gândit să se despartă de Dani Oțil. Care a fost motivul amuzant pentru care a vrut să facă acest lucru

În urmă cu patru ani, la începutul relației lor, Dani Oțil a propus să meargă împreună într-o vacanță în Peru, care i-a dat mar bătăi de cap acesteia. După drumeția de 5 ore până la Machu Picchu, Gabriela Prisăcariu a vrut să se întoarcă cu primul zbor înapoi în România și să se despartă. Desigur, aceasta este o poveste amuzantă, iar frumoasa soție a lui Dani Oțil își amintește cu zâmbetul pe buze despre clipele trăite împreună atunci.

Citește și: Locația superbă în care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au organizat cununia religioasă. Cum arată locul special

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat ea pentru ego.ro.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre cum arată vacanțele în care merge alături de Dani Oțil și a explicat de ce nu li se alătură și micuțul Tiago:

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot. Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram”, a mai povestit Gabriela Prisăcariu pentru sursa amintită mai sus.

Doina Teodoru, Irena Boclincă, Angel Popescu și Ionuț Rusu în ediția specială iUmor ▶ Vezi acum, în AntenaPLAY