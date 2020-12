Puțini știu de existența ei. Cum arată și cu ce se ocupă sora vitregă a Prinților William și Harry

Cei doi prinți din familia regală britanică, Prințul William și Prințul Harry, sunt printre cele mai renumite personalități atunci când vine vorba de Marea Britanie. Cu toate acestea, puțini știu de existența surorii lor vitrege.

Camilla Parker Bowles, actuala soție a Prințului Charles, care a apărut în peisajul britanic după moartea Prințesei Diana, are o fiică pe nume Laura Lopes. În 2005, când Camilla și Prințul Charles s-au căsătorit, Laura și fratele ei, Tom Parker Bowles, au devenit și ei parte din familia regală.

Cine este Laura Lopes

Laura Lopes nu a fost niciodată o figură foarte proeminentă atunci când s-a discutat despre casa regală a Marii Britanii, dovadă că foarte puțină lume știe de existența ei. La un moment dat, într-un interviu pentru “Good Morning Britain”, Tom, fratele Laurei, a declarat că el și sora sa nu fac, de fapt, parte din familia regală și că ei sunt copii comuni, declarând: “We're the common children. We're just on the side”.