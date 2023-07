Radu Pietreanu spune că a murit pentru un minut: „Sufletul meu m-a lăsat și pe mine”. De ce boală suferă comediantul

Radu Pietreanu a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce a aflat că suferă de o boală gravă.

Îndrăgitul actor de comedie a fost diagnosticat acum câțiva ani cu cancer la plămâni și a fost nevoit să-și vândă casa pentru a-și putea plăti cheltuielile de tratament din străinătate.

Radu Pietreanu spune că a murit pentru un minut. Perioada dificilă prin care a trecut comediantul

Actorul din Vacanța Mare i-a obișnuit pe români de-a lungul anilor cu glumele sale, fiind unul dintre cei mai iubiți comedianți de la noi. Puțini fani știu că, de fapt, în spatele zâmbetului său mai sunt și amintiri dureroase, în urma experiențelor nefaste prin care a trecut. Acum câțiva ani, Radu Pietreanu trecea printr-o cumpănă, medicii dându-i un verdict crunt, și anume că suferea de o boală necruțătoare.

Ca să-și salveze viața, comediantul și-a vândut casa din București pentru a pleca în Turcia la tratament. Recent, Radu Pietreanu și-a amintit cum a fost la un pas să nu mai fie printre noi, dar treptat a început să-și revină, spunând că „nimeni nu s-ar fi așteptat la asta”

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: „Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia”. Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin.

Am primit verdict: „Doamnă, pregătiți-vă!’. Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi”, a declarat actorul la un post TV, notează Ciao.ro.

Actorul s-a mutat în Azuga, acolo unde și-a schimbat stilul de viață: „S-a întâmplat să cheltui banii pe care-i strânsesem din televiziune, să rămân fără bani. Acum am văzut că nu mai sunt așa ahtiat după bani, dacă mă sună cineva și mă întreabă „Vii să faci un spectacol?” Vin, dacă nu, nu caut eu.

Cu boala trebuie să cheltui cam toți banii, mi-am vândut și casa din București, tot. M-am mutat la Azuga, mi-au trebuit banii pentru tratament. Dacă aș fi investit, eram un mort bogat acum”, a declarat acesta în cadrul unui podcast, la Micutzu.

Radu Pietreanu este de mai mulți ani într-o relație cu Mihaela, cea cu care s-a căsătorit, în secret, în anul 2021. Mihaela, soția lui Radu Pietreanu, este din Iași și este de meserie instructor de manichiură și participă la diverse cursuri organzate în mai multe orașe din țară. Tot Mihaela a fost și cea care i-a fost alături celebrului scenarist în lupta cu cancerul.