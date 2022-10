Cine este și cu ce se ocupă soția lui Radu Pietreanu. Cei doi sunt căsătoriți de un an: „Mă simt foarte liniștit și împlinit”

Mihaela, soția lui Radu Pietreanu, este din Iași și are 41 de ani. Se pare că aceasta este de meserie instructor de manichiură și participă la diverse cursuri organzate în mai multe orașe din țară, potrivit Spynews. Tot Mihaela a fost și cea care i-a fost alături celebrului scenarist în lupta cu cancerul.

Radu Pietreanu și Mihaela sunt căsătoriți de un an: „Au trecut șapte ani de relație”. Celebrul scenarist este la a doua căsătorie

Radu Pietreanu și soția lui, Mihaela, sunt căsătoriți de un an, iar nunta se pare că au făcut-o în mare secret în octombrie 2021. Invitat într-o emisiune de divertisment, actorul a oferit câteva detalii legate de relația pe care o are cu actuala soție, dar și cum se simte alături de frumoasa blondină:

„Avem șapte ani împreună. Au trecut șapte ani de relație. Ne-am căsătorit în momentul nunții noastre, nu trebuie să spunem când. O să spună gaițele că am făcut nuntă în pandemie. Aș vrea să mă despart de ea, dar nu găsesc motive. Cred că e cea mai frumoasă declarație de dragoste. Mă simt foarte liniștit și împlinit”, a mărturisit Radu Pietreanu.

Pentru Radu Pietreanu, aceasta este a doua lui căsătorie. Actorul a mai fost cununat cu Roxana Pietreanu, cu care s-a căsătorit în anul 1999 și au fost împreună timp de zece ani. În anul 2009, cei doi au decis să pună punct relației și să divorțeze.

Radu Pietreanu a reușit să învingă cancerul la plămâni. Actorul a ajuns să slăbească 36 de kilograme

În trecut, Radu Pietreanu a fost diagnosticat cu cancer. Din acest motiv, actorul a ajuns să slăbească 36 kilograme, boala lăsându-l fără puteri. Cu toate că a trecut prin momente dificile, celebrul actor din „Vacanța Mare” susține că a învins lupta cu cancerul la plămâni:

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniștite. Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ.”, a mărturisit Radu Pietreanu.

„Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, a spus actorul, în urmă cu câteva luni, în cadrul unui podcast, citat de aceeași sursă.

