iUmor sezonul 14, 7 mai. Radu Pietreanu, invitatul special al serii. Scenaristul a adus veselia de altădată în casele românilor

Radu Pietreanu este mereu o plăcere, iar jurații s-au bucurat să îl revadă pe scena iUmor. Prestația actorului a transpus publicul pe vremea când urca pe marile scene și făcea show alături de „Vacanța Mare”.

Însoțit de nelipsita chitară, Radu Pietreanu a cântat și recitat povești amuzante, adaptate la realitățile cotidiene, dar a făcut și câteva dezvăluiri din tinerețe.

Radu Pietreanu a făcut spectacol în calitate de invitat special la iUmor, sezonul 14

„(...) M-am angajat ca șofer de autobuz în București. Doamne, ce aglomerație! Plecam dimineață din Pipera, îmi duceam fata la grădiniță și când mă întorceam seara din Berceni, o luam de la Facultate. Dar care a fost avantajul? Recunoșteam care oameni urcă în autobuz! (...) Ăștia din Vaslui urcau așa: bărbatul cu toporul și femeia separat(ă).”, a început Radu Pietreanu, stârnind deja hohote de râs în platoul iUmor.

Bineînțeles că Radu Pietreanu a scos și renumita chitară, nelipsită din show-urile sale: „Am norocul meu! Chitara m-a scos din toate problemele. Unde n-am cântat cu ea? Vă vine să credeți că am cântat și la înmormântări? M-au chemat niște rromi la Timișoara, pentru bulibașa, mi-au dat banii de dinainte și îi vedeam în costume negre, cămăși și întreb: <<ce preferă sărbătoritul? Nu prea mai preferă, că e mort!>>”, a continuat actorul, exemplificând sceneta de care a avut parte în comunitatea de rromi menționată. Povestioara i-a amuzat copios pe jurați.

„(...) Am cântat la nunți înainte de <<Vacanța Mare>> și mi-aduc aminte cea mai tare nuntă... era cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o vreodată. În schimb, ginerele era frumos. Ce-o fi văzut la ea? Nu știu. Și era piesa aia: <<ce mai lună luminoasă, ce mai mireasă frumoasă>>. Dacă ziceam <<frumoasă>>, mă bătea toată nunta, dacă ziceam <<urâtă>>, mă bătea taică-su. Așa că am zis: <<ce mai lună luminoasă, ce mai mireasă așa și așa>>.”

Ulterior, Radu Pietreanu a reprodus cântecul pe care l-a cântat la nunta miresei cu pricina, cântec fredonat, pe atunci, după câteva pahare bune de alcool. Vă dați seama că ceea ce a ieșit a fost un fiasco total: „(...) Ce bine s-au potrivit! El, înalt și frumușel. Ea, de patru ori cât el (...).”

Pe urmă, Radu Pietreanu a încercat să își aducă aminte de câteva din „gagicile” din viața lui, dedicându-le un cântec care începe cam așa: „Ce mai femei am avut! Le-am iubit și le-am pierdut. Firesc, de ele îmi amintesc, în poze când le privesc. Ah! Minodora, ce-ți mai plăcea să fii a tuturora...(...) Ah! Luminița, care mâncai cartonul de la pizza și te spălai pe dinți pe îndelete cu peria de curățat toalete...”

„Ăsta e bun de Valentines Day de dat!”, a strigat Șerban Copoț din culise.

La un moment dat, Radu Pietreanu a cerut publicului iUmor să cânte împreună cu el versurile unei piese vechi, dar rămase celebre în timp, pe care o fredona pe vremea cu „Vacanța Mare” („Vacă-bou”):

„O cântam cu Mugur pe scenă, dar, acum, Mugur nu mai vrea să se îmbrace în Leana, că e patron de restaurant. (...) Au trecut treizeci de ani și voi tot <<Vacă-bou>>, hai să îl facem să sune altfel.”

Așadar, pentru a „moderniza” piesa, actorul a cerut ca jumate de sală, în frunte cu Delia și Cheloo, să strige „Vacă”, iar cealaltă jumătate, reprezentată de Bordea și Cortea, să spună „Bou”: „Cântăm stereo”.

Și exercițiul a continuat, scenaristul punându-le pe doamnele din platou să strige „Bou”, iar pe domni, „Vacă”. Publicul s-a distrat de minune: „Puneți în cuvântul acesta toate frustrările din relație.”

Jurizare Radu Pietreanu la iUmor sezonul 14

„Știu piesa de mult timp! (...) Face parte din repertoriul ancestral <<Vacanța Mare>>!”, a spus Cheloo la testimoniale, făcând referire la piesa „Vacă-bou”./„Radu Pietreanu a venit cu un număr de duminică, <<soft>> ca să zic așa. Mie-mi place ce face Pietreanu, am spus-o de atâtea ori. Este o bucurie să-l revăd de fiecare dată. Consider că aduce un mare plus acestei emisiuni și aș vrea să îl văd în fiecare zi dacă este posibil.”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.