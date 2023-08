Radu Vâlcan și Adela Popescu aniversează 8 ani de căsnicie. Ce mesaj emoționant a transmis soția sa | VIDEO

Radu Vâlcan și Adela Popescu au sărbătorit 8 ani de căsnicie, într-un cadru de vis, la malul mării. Cu această ocazie, ei au ținut să transmită și un mesaj fanilor care le sunt alături în această călătorie de familie.

Radu Vâlcan e fost martor la destrămarea multor relații la Insula Iubirii, însă cea pe care o are el a trecut testul timpului. Prezentatorul TV și Adela Popescu au sărbătorit recent 8 ani de căsnicie, iar soția sa a marcat momentul printr-o postare emoționantă în mediul online. Așa cum a dezvăluit chiar ea, aniversarea i-a prins la mare, într-un decor de vis, alături de cei dragi.

Cum au sărbătorit Radu Vâlcan și Adela Popescu aniversarea de opt ani de la căsnicie

Prin intermediul unul clip în care se plimbă romantic pe malul mării, cei doi soți au povestit că în urmă cu 8 ani, pe data de 21 august, s-au căsătorit civil, urmând ca ziua următoare să își lege destinele în fața lui Dumnezeu. Radu Vâlcân și Adela Popescu s-au filmat ținându-se de mână, pe malul mării, cu apusul în spate.

Cu simțul umorului caracteristic, ei au făcut o scurtă trecere în revistă a acestor ani petrecuți împreună.

„OPT ani de la cununia civila. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul. Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta, in primul rand, uitandu-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa. Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși. Noi cinci, in primul rand, și familiile noastre întregi, pentru care mulțumim in fiecare seara.

Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați aratat-o în toți anii ăștia.

Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vina apusul asta care ne-a prins la mare”, a scris soția prezentatorului Insula Iubirii pe contul ei de Instagram.

În plus, în clip-ul de pe rețelele sociale, Radu Vâlcan au ținut să mulțumească publicului pentru susținere și fanilor care le-au fost alături și îi apreciază indiferent ca au o zi bună sau mai puțin bună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Din ce câștigă bani Radu Vâlcan când nu apare la televizor. Afacerea care îl ajută să nu își facă griji pentru viitorul familiei

Ce diferență de vârstă există între Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cu câți ani e mai mare prezentatorul TV

Uniți de iubire și simțul umorului, Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelelor de succes în care au jucat. Prezentatorul TV a mărturisit, într-un interviu, că s-a îndrăgostit de inocența partenerei sale.

Între Radu Vâlcan și Adela Popescu există o diferență de aproape 10 ani. Prezentatorul de la Insula Iubirii este mai mare cu zece ani decât soția sa. Radu are 46 de ani, pe când mama băieților săi are 36.

Cu sau fără o diferență între ei, Radu și frumoasa lui soție sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar povestea lor de iubire este una de-a dreptul fabuloasă.

Citește și: Cum au reușit Radu Vâlcan și Adela Popescu să lupte împotriva monotoniei de cuplu. Rețeta unei căsnicii perfecte