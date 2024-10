Raluca Pastramă îi declară război lui Pepe pentru custodia fetițelor. Ce declarații au făcut la tribunal - VIDEO

Pepe și Raluca Pastramă s-au întâlnit în tribunal, la patru ani de la divorț. Cei doi se judecă pentru domiciliul fetelor pe care le au împreună.

Pepe și Raluca Pastramă se află în prezent într-o dispută legală intensă legată de custodia celor două fiice ale lor. Deși divorțul lor s-a finalizat în 2020, problemele legate de creșterea copiilor continuă să creeze tensiuni.

Raluca a deschis mai multe procese împotriva lui Pepe, contestând în special modul în care se respectă înțelegerea parentală. Pepe susține că a respectat acordurile stabilite și că, de fapt, Raluca nu a contribuit niciodată financiar la educația copiilor sau la pensia alimentară. El a criticat și faptul că ea ar fi încercat să modifice acordul parental în instanță, invocând o înțelegere verbală, deși aveau documente legale semnate.

Raluca Pastramă îi declară război lui Pepe. Cei doi se luptă pentru custodia fetițelor. Ce a decis instanța

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu patru ani, iar acum au ajuns la tribunal, unde instanța trebuie să decidă domiciliul celor două fiice, după ce în ultima perioadă au locuit împreună cu artistul.

Primul care a oferit declarații despre acest subiect a fost Pepe, care susține că fetele au rămas la el după divorț pentru că ambii au dorit acest lucru.

„Dacă ea nu se înțelege cu niciunul dintre noi, la ea e problema. Am aflat astăzi în sala de judecată că am avut o înțelege pe gură. Ea a plecat de acasă. Să vină după fete și să le ia când vrea, în weekend. Cu ce? Chiar sunt curios cu ce. Nu i-am refuzat niciodată accesul acasă. Nu vi se pare prost că un copil să aibă două case? Ea zice că ne-am înțeles verbal. Avem acord parental. Prin mail-uri. Avem acord că fetele locuiesc la mine. Ea și-a dorit asta. Eu m-am ocupat de copii și spune că ea le-a crescut până la divorț, iar acum să le crească tatăl. Eu nu am plătit niciun leu. Eu nu am înțeles de ce m-a chemat astăzi. Voia să se judece în lipsa mea. Nu i-a ieșit că nu e nimeni prost. În concluzie, copiii au dat declarație și vor să rămână acasă”, a spus și Pepe.

De cealaltă parte, Raluca Pastramă afirmă că fetele nu au stat exclusiv la Pepe, ci au petrecut timp și cu mama lor.

”Poate că este momentul să spun și eu o parte din adevărul meu. (...) Ca să încep cu începutul și să înțeleagă și oamenii de acasă realitatea lucrurilor, aș vrea să le comunic că eu nu am fost niciodată departe de copiii mei. Fetele mele nu au stat niciodată exclusiv la Pepe, așa cum el a spus întotdeauna. (...) Îmi doresc ca oamenii să cunoască puțin din adevăr și să nu considere că sunt o mamă care și-ar lăsa vreodată copiii. Este total neadevărat. Programul copiilor a fost întotdeauna jumătate și jumătate. Niciodată nu au stat exclusiv la tată. Copiii întotdeauna au stat și la mine și la el. Nu a fost niciodată discuția ca fetele noastre să stea exclusiv la unul dintre noi. Nu ar fi normal pentru ele să se întâmple asta. (...) Fetele noastre au stat, după divorț, jumătate - jumătate. Cinci zile la mine, cinci zile la el, o săptămână cu o săptămână.”, a spus Raluca Pastramă la Xtra Night Show.

Fosta soție a artistului spune că ea și tatăl fetițelor sale au semnat un acord notarial, însă susține că la acel moment nu a avut avocat și nu a știut exact ce semnează.

”Eu pe vremea aceea eu nu am avut avocat. Eu cu Pepe am avut un milion de discuții pe vremea divorțului. (...) Într-adevăr, aceea a fost greșeala vieții mele. Am semnat un acord ce nu trebuia semnat, un acord pe care eu nu l-am înțeles. Pe vremea aceea eu cu Pepe am vorbit ca fetele noastre să rămână jumătate-jumătate. Eu asta am crezut că semnez.”, a mai spus Raluca Pastramă.

Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit în 2012

Pepe și Raluca Pastramă s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Într-un interviu, Pepe a menționat că relația lor a început într-un mod simplu natural și a fost atras imediat de Raluca datorită simplității și naturaleții ei, iar chimia dintre ei s-a dezvoltat rapid.

Cei doi au început o relație discretă, iar după doar câteva luni de întâlniri, au decis să se căsătorească. Nunta lor a fost intens mediatizată, mai ales pentru că Pepe era deja o vedetă cunoscută în România. Căsătoria a avut loc în 2012, și cei doi au avut împreună două fiice, Maria și Rosa Alexandra.

Cu toate acestea, relația lor s-a încheiat în 2020, când au anunțat că divorțează, iar Pepe a confirmat public că drumurile lor s-au separat. Deși divorțul a atras atenția presei, ambii au declarat că încearcă să păstreze o relație cât mai amiabilă pentru binele copiilor lor.