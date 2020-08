Raluca Zenga, primele declarații publice după ce s-a vehiculat ca s-a despărțit de Walter!

Raluca Zenga a ținut sa precizeze care este ,de fapt, relația dintre ea și soțul ei, și a ales să posteze pe contul sau de Instagram lămurirea.

"Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri...dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele...Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți...vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu - noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai ! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază ! 🙏