Ramona Olaru, adevărul despre relația cu fostul soț. De ce a ales să îi păstreze numele

Ramona Olaru, destăinuri despre divorțul prin care a trecut în urmă cu aproximativ 6 ani! Asistenta de la Neatza a ajuns la concluzia că fostul soț a fost cel mai ok bărbat din viața ei.

Ramona Olaru este o vedetă extrem de îndrăgită în România. Oamenii o iubesc atât pentru naturalețea ei, pentru starea sa de spirit, cât și pentru reușita de a se dezvolta atât de frumos în pofida greutăților pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții.

Puțini știu că Ramona a trecut printr-o perioadă grea în copilărie, însă ea nu a ascuns niciodată acest detaliu, mândrindu-se de fiecare dată cu faptul că a avut determinarea de a lupta și de a răzbi cu toate puterile.

Nici pe plan sentimental Ramona nu a stat excelent, dar, cu toate acestea, mereu a știut să își gestioneze foarte bine acțiunile și să rămână apreciată de cei care, la un moment dat, au făcut parte din viața ei.

În această situație se află și fostul ei soț, cel care a fost de acord ca Ramona să îi păstreze numele de familie în urma divorțului prin care au trecut.

Iată ce a povestit despre cel care i-a fost soț pentru o perioadă lungă de timp!

Ramona Olaru, adevărul despre relația cu fostul soț. Care este motivul divorțului și de ce i-a păstrat numele

Ramona Olaru și Bogdan Olaru au fost căsătoriți timp de cinci ani, iar trei ani au fost căsătoriți. Ei au luat decizia de a divorța în anul 2019, atunci când vedeta TV a luat prin surprindere pe toată lumea.

În timp ce el și-a refăcut viața, Ramona a trecut prin mai multe experiențe pe plan sentimental din care a rămas cu foarte multe lecții învățate.

Acum, la distanță de aproximativ 6 ani, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit din nou despre divorțul prin care a trecut și despre relația pe care a avut-o cu Bogdan Olaru.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. Acum, după atâția ani și atâtea experiențe am ajuns la concluzia că a fost cel mai ok bărbat din viața mea (...). S-a recăsătorit la scurt timp. Din ziua divorțului nu ne-am văzut nici până în ziua de astăzi. Absolut niciodată.

Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am înceăut să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit și după aceea când am divorțat a fost super lejer. De fapt abia așteptam să se întâmple lucrul acesta și de atunci, iată-mă astăzi, din ce în ce mai bine, la fel, a fost o chestie care să mă ridice, să mă arunce și ai sus.

I-am păstrat numele, a fost o rugăminte, pentru că altfel nu poți păstra numele dacă nu îi ceri acordul. Eu începusem să devin cunoscută cu numele acesta și oricum mi-a plăcut mai mult, era mai ușor și mai lejer de pronunțat cu prenumele meu. A fost de acord, l-am păstrat și în ziua de atăzi, iată, îi port numele!” a povestit Ramona Olaru în cadrul emisiunii Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț la Antena Stars.

