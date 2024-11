Cătălin Cazacu, confesiuni neașteptate despre despărțirea de Ramona Olaru. A suferit sau nu după fosta iubită

Cătălin Cazacu a făcut confesiuni neașteptate despre despărțirea de Ramona Olaru, la doi ani de la separare. Sportivul a scos la iveală un detaliu foarte important: dacă a suferit sau nu după fosta iubită.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o frumoasă poveste de iubire în urmă cu mai bine de doi ani. Mai mult, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost cerută și în căsătorie.

Deși părea că lucrurile funcționează foarte bine în cuplul celor doi, relația lor s-a încheiat rapid. După un an împreună, aceștia au hotărât să meargă pe drumuri separate din motive despre care au preferat să nu vorbească prea mult.

De când s-a produs ruptura dintre ei, Ramona Olaru nu a mai oferit atât de multe detalii despre viața personală. Aceasta a decis că este mai bine să își țină pretendenții la inima ei departe de ochii curioșilor.

La aproximativ doi ani de la despărțire, Cătălin Cazacu a făcut confesiuni neașteptate despre fosta parteneră. Sportivul și-a făcut curaj să vorbească abia acum dacă a suferit sau nu pentru femeia pe care a cerut-o în căsătorie.

Cătălin Cazacu, detalii copleșitoare despre separarea de Ramona Olaru

Puțini sunt cei care știu faptul că sportivul s-a jurat în biserică că nu o să se mai întoarcă la Ramona Olaru. De asemenea, Cătălin Cazacu a mai scos în evidență un detaliu emoționant: că a iubit-o profund pe asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Dar nu e un secret că am iubit-o enorm de mult, ci iubirea creează slăbiciuni și la un moment dat nu mai dețineam controlul. Și a fost normal să trebuiască să găsesc un mod de a pune punct. N-am absolut nimic de reproșat. Indiferent de ce s-a vorbit, ce s-a spus, nu m-a interesat”, a declarat Cătălin Cazacu, potrivit unica.ro.

Mai mult, Ramona Olaru și sportivul au încheiat orice legătură de când au pus capăt relației. Aceștia nu își mai vorbesc, nu se mai văd, nici măcar nu mai sunt prieteni.

„Ce să ne mai spunem. Nu mai suntem prieteni. Am fost prieteni. Eu n-am lipsit de la ziua ei în ultimii cinci ani, șapte ani. Niciodată. Acum o să lipsesc. De acum încolo o să lipsesc. Nu mai merge. Am fost prieteni și ne întoarcem la prieteni. Poate doar în cazurile în care nu te-ai iubit sau nu te-ai consumat, dar nu e cazul”, a mai adăugat el.

Când a fost întrebat dacă a suferit după asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, Cătălin Cazacu a oferit un răspuns asumat și sincer. Acesta a declarat că a plâns pentru fosta lui iubită, după despărțire.

„Cred că nu e o rușine să plângi. Am plâns nu demult. A trecut ceva timp, dar mi-aduc aminte. Am plâns când am ajuns deja să-mi dau seama că vine sfârșitul unei relații înainte să vină sfârșitul. (...) Singura inimă pe care eu am frânt-o cu adevărat a fost a mea.”, a mai spus el, conform sursei citate mai sus.