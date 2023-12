Ramona Olaru, despre calitățile care au ajutat-o să rămână în televiziune. Cum i-a convins pe Răzvan și Dani să o ia în emisiune

Ramona Olaru a dezvăluit care au fost ”ingredientele” care au ajutat-o să rămână în televiziune, respectiv în echipa matinalilor de la Neatza. Iată ce destăinuiri a făcut!

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi din țară. Încă de la primul contact cu lumina reflectoarelor, ea a reușit să întoarcă toate privirile și să intre la inimile telespectatorilor.

Într-un interviu exclusiv, Ramona Olaru a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit ce atuuri au ajutat-o să rămână pe micile ecrane.

Citește și: Romică Țociu, cu ochii în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani. La ce gest a apelat Ramona Olaru când l-a văzut

Ce atuuri au ajutat-o pe Ramona Olaru să rămână în televiziune: „Am un tupeu incredibil”

Colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil a mărturisit că nu a avut niciodată emoții, nici măcar în prima ediție a show-ului care a consacrat-o și asta pentru că are o încredere incredibilă în ea.

Ea a știut de la bun început ce își dorește, motiv pentru care cei doi prezentatori TV au decis să o ia în echipa lor, iar ani mai târziu, au rămas în aceeași formulă.

„Nu am avut niciodată emoții, pentru că am încredere incredibilă în mine, am dobândit-o în timp, de nevoie. Am avut un tupeu incredibil și un curaj la fel de incredibil. La fel am avut de la început până în ziua de astăzi, probabil că asta le-a și plăcut la mine, de aceea sunt încă acolo și iată-ne cu nu știu al câtelea premiu.”, a mărturisit Ramona Olaru într-un interviu pentru o publicație online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cu ce se ocupă noul iubit al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și bărbatul misterios au o relație la distanță

Ramona Olaru: „Sunt din ce în ce mai sus doar pentru că sunt acolo”

Ramona Olaru a reușit să se integreze rapid în echipa de la Neatza. Ea le este extrem de recunoscătoare lui Răzvan și Dani, care au ajutat-o cu sfaturi utile de-a lungul timpului.

Mai mult decât atât, vedeta a spus că în toți acești ani a evoluat și a învățat extrem de multe lucruri, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

„Am evoluat extrem de mult și mă refer emoțional, spiritual, lucru pe care eu probabil nu l-aș fi crezut până acum. Și în continuare învăț tot ce e mai bun și tot ce e mai de alt nivel și de o altă clasă atâta timp cât stau cu echipa (...), mai exact cu băieții Răzvan și Dani. Pentru mine, faptul că sunt în echipa asta de atâția ani, este o evoluție cu fiecare zi, adică nu e o evoluție la un an. În fiecare zi sunt din ce în ce mai sus doar pentru că sunt acolo.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările