Răspunsul Alinei Ceușan după ce a fost aspru criticată de mai mulți români: „Am greșit punând picioarele pe acea balustradă”

Alina Ceușan s-a pozat cu picioarele pe balustradă, în interiorul Teatrului Odeon. Imaginea cu tocurile ei d ela balcon a strânit racții aspre. Influencerul a venit cu un răspuns amplu, prezentându-și scuzele și precizând contextul în care a făcut acea poză.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta.” Va multumesc mult pentru toate mesajele de sustinere, care sunt de cele mai multe ori in “backstage” si va transmit ce aceasta cale, ca nu doar imi pare rau dar voi si actiona in directia asta, asa cum am facut-o deja de mult, in promovarea actului artistic romanesc. O voi face insa, de data asta, directionat, postat, online si offline mai activ si cu precadere acolo unde este nevoie de mine si de voi, comunitatea mea online”, a scris Alina Ceușan în mediul online.

Citește și: Alina Ceușan, criticata aspru de actrița Oana Pellea. Care a fost motivul și ce s-a întâmplat

Alina Ceușan, mesaj pentru Oana Pellea: „Nu sunt nici prost-crescută, nici țărancă, nici autosuficientă”

Ulterior, influencerul a publicat un mesaj amplu în car ei s-a adresat actriței Oana Pellea. Alina Ceușan a adăugat în răspunsul ei un citat aparținând lui Marin Preda: “Puterea celui cu adevărat puternic astfel se manifestă: să ştii că poţi distruge pe cineva, să n-o faci şi acela să nu ştie.”

Articolul continuă după reclamă

„Doamna Oana Pellea, vă respect și vă admir. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu… nu am gândit limpede. Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul, am greșit și îmi pare foarte rău. Dar ce lecție dură am primit! Și ce comentarii acide! Nu v-ați fi așteptat, nu? Sunt sigură că nu ați fi făcut postarea gândidu-vă ce fel de comentarii va stârni. Nu-I așa că nu ați vrut să faceți rău?”

Nu sunt nici prost crescută, nici țărancă, nici autosuficientă.. Pur și simplu nu mi-am dat seama cât rău fac. Îmi pare foarte rău!. Mulțumesc, doamna Oana Pellea! Vă mulțumesc pentru că deși la început m-ați acuzat, apoi mi-ați luat apărarea în urma comentariilor cu atac la persoană!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oana Pella i-a mulțumit pentru răspuns Alinei Ceușan

Oana Pella i-a mulțumit pentru răspuns Alinei Ceușan.

Mulțumesc Doamnei Alina Ceușan pentru raspuns si pentru ca a inteles mesajul meu.

Va mulțumesc si pentru faptul că nu veti mai repeta gesturi de asemenea fel când va aflați intr un teatru.

Vă doresc toate cele bune.

Oana Pellea s-a numărat printre cei care au criticat aspru gestul Alinei Ceușan. Văcând că postarea ei a generat comentarii cu atac la persoană, actrița le-a cerut oamenilor să înceteze cu insultele și jignirile.

„Rog comentatorii sa nu faca atac la persoana respectiva. Pot comenta atitudinea acestei persoane, asa cum am facut si eu. Vă rog fara insulte si jigniri. Se poate lua atitudine si intr un mod civilizat. Mulțumesc

Later edit

Pentru ca jignirile si atacurile la persoana respectiva curg in comentarii…o sa le opresc. Scopul postarii mele era sa taxez un anumit comportament si nu sa atrag jigniri si injurii adresate persoanei respective. Va multumesc

O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru ca NU doresc sa i fac reclama, a postat o fotografie, pe o rețea socială, in care isi etaleaza picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr o sala renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgratios, nesimtită postare. Nu ma interesează ca nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”

Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu impreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, in semn de respect pentru sala de teatru si pentru actori. Stiu, pentru ca eu i am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasa”in regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana si a trantit ostentativ pantofii…candva au trecut mainile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc…

Am inteles ca a vrut sa provoace, am inteles ca isi face reclama cu o postare nesimțită…si totusi…câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate …

Daca persoana respectiva imi citește postarea ( m as mira) ii spun atat:

SA VA FIE RUSINE!”, este textul postării Oanei Pellea.

Citește și: Alina Ceușan a născut! Prima imagine cu fetița ei. Ce a povestit influencerul despre naștere

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările