Răspunsul Cristinei Cioran după ce Alex Dobrescu susține că ea ar fi însărcinată cu copilul său. "Am fost la medic și..."

După zeci de altercații și certuri, Cristina Cioran se confruntă din nou cu o problemă iscată de fostul ei iubit, Alex Dobrescu.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl fetiței sale, Ema, s-au despărțit în urmă cu câteva luni. Cu toate acestea, problemele vedetei nu au luat sfârșit odată cu momentul în care Alex s-a mutat din apartament.

Alex Dobrescu a declarat că fosta lui iubită, Cristina Cioran, e însărcinată cu copilul său

Motivul despărțirii lor a fost violența domestică, iar acest lucru chiar a determinat-o pe Cristina să ceară ajutor medical după ce iubitul ei a lovit-o.

După un ordin de restricție și mai multe certuri, păreau că apele s-au liniștit între cei doi, iar Cristina și-a reluat activitățile. Mai mult decât atât, în urmă cu puțin timp, ea a povestit că are un nou iubit cu care plănuiește să se mute din țară.

Recent, Alex Dobrescu a încercat din nou să îi umbrească fericirea, spunând că a aflat că vedeta este însărcinată din nou cu copilul lui. Fostul iubit al Cristinei Cioran a făcut o declarație pentru Cancan.ro.

“Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, a declarat Alex Dobrescu pentru Cancan.

El a mai menționat că nu a primit această veste de la Cristina, ci chiar de la medicul acesteia la care ea a fost recent la un control.

Între timp, Cristina Cioran nu a negat și nici nu confirmat declarațiile fostului ei iubit.

“Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent” a spus Cristina Cioran pentru Cancan.

Încă nu e clar dacă Alex Dobrescu a răspândit o știre falsă despre fosta lui iubită doar pentru a-I afecta Cristinei relația cu noul iubit.