Cristina Cioran are un nou iubit, după despărțirea de tatăl fiicei ei. Ce planuri are cu noul bărbat din viața ei

Cristina Cioran se pare că e deja pregătită pentru o nouă relație. După despărțirea dificilă de fostul partener, acum vedeta iubește din nou.

După despărțirea de Alex Dobrescu, tatăl fetiței ei, Ema, Cristina Cioran e mai pregătită ca oricând de nouă etapă a vieții ei.

Potrivit Cancan, frumoasa blondină iubește din nou și chiar are planuri mari alături de noul iubit. După o relație furtunoasă de câțiva ani cu Alex Dobrescu, cei doi au anunțat despărțirea chiar când toată lumea credea că ei se vor căsători.

Cristina Cioran iubește din nou

Fosta prezentatoare TV e acum preocupată de educația fetiței ei căreia îi acordă toată grija. Între timp, vedeta a declarat de mai multe ori pe Insta Story că se va focusa să se redescopere și să fie din nou bine cu ea însăși.

Se pare că blondina s-a îndrăgostit iremediabil și plănuiește chiar să se mute din țară alături de noul ei iubit. Fosta prezentatoare TV se bucură de fiorii dragostei din nou alături de noul partener. Vedeta a povestit că el e un om de afaceri din România, dar încă nu i-a dezvăluit identitatea.

Cristina Cioran a oferit mai multe detalii despre începutul noii sale relații pentru Cancan.

“Da, sunt cu cineva acum. Este o persoană deosebită. E un om care chiar are afaceri, este mult mai tânăr decât mine și este extrem de atașat și de Ema! Cât de curând ne vom muta din România”, spune vedeta.

Ea împreună cu noul iubit își plănuiesc o viață peste hotare. Între timp, Cristina Cioran nu poate uita ce a pătimit în urma despărțirii de tatăl fiicei ei. Ea i-a interzis să o mai viziteze pe micuța lor și a apelat chiar și la un ordin de restricție pentru că s-a simțit în pericol în preajma lui.

“Nu îl voi ierta niciodată și nu există nicio urmă de reconciliere. Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea, va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare.

Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament, după ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit! Dar Ema are un alt tată acum. Bine că am scăpat”, a mai adăugat Cristina Cioan despre fostul partener.

Se pare că vedeta e hotărâtă să înceapă o viață nouă și este totodată sigură de noua ei relație, dorindu-și să se mute cu noul ei iubit peste hotare, în ce îi oferă un viitor sigur și plin de armonie fiicei ei, Ema.