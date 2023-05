Ray Stevenson, actorul care a jucat în filme de mare succes, Thor și Romme, a murit la 58 de ani

Actorul Ray Stevenson care a devenit celebru pentru rolurile pe care le-a avut în filme celebre precum Thor sau Star Wars și serialele Rome, Vikings şi Dexter a murit la vârsta de 58 de ani ani.

Ray Stevenson a murit. Actorul a fost internat în spital în Italia

Agenția de publicitate pe care o deține a dat vestea tristă, însă nu a oferit prea multe detalii despre cauzele decesului. Nicki Fioravante, unul dintre angajații săi, a declarat că actorul a încetat din viață duminică, cu doar patru zile înainte de ziua sa de naștere, scrie The Hollywood Reporter.

Cu toate că nu există încă foarte multe detalii despre cauzele decesului, se pare că actorul se confrunta cu o serie de probleme de sănătate. Ziarul italian La Repubblica a relatat că a fost internat în spital în timp ce filma pe insula Ischia din Italia pentru filmul „Cassino on Ischia”, regizat de Frank Ciota. Potrivit unor surse, el ar fi murit în spital, la câteva zile după ce fusese internat.

Apropiații sunt răvășiti de acestă veste tristă și în mediul online au început deja să curgă mesaje de condoleanțe pentru familia îndurerată.

„Nu-mi vine să cred această veste. Ray a adus cu el pe platourile de filmare atât de multă energie şi vibraţie. Era contagios. Să lucrezi cu el a fost o bucurie pură. Rugăciunile mele sunt alături de familia sa. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace”, a scris regizorul RRR, SS Rajamouli.

În filmul „Cassino on Ischia” la care lucra, actorul interpreta rolul unui star de filme de acțiune în vârstă care încerca să revină pe piață. De asemenea, el a fost distribuit recent pentru a-l înlocui pe Kevin Spacey în lungmetrajul 1242: Gateway to the West.

Filmele în care a jucat Ray Stevenson de-a lungul carierei

Ray Stevenson s-a născut pe 25 mai 1964 în Lisburn, Irlanda de Nord și și-a început cariera de actor la începutul anilor '90. Prima sa apariție pe ecran a fost alături de Helena Bonham Carter și Kenneth Branagh în drama "The Theory of Flight" (1998) a lui Paul Greengrass. A jucat în King Arthur (2004), notează Deadline.

Ray Stevenson a devenit cunoscut publicului american cu rolul soldatului Titus Pullo din serialul HBO „Roma”, din 2005-2007. La un an după ce acest serial s-a încheiat, a apărut pe ecran în Punisher: War Zone (2008) în rolul antieroului Marvel Frank Castle. După aceea a apărut în mai multe filme din seria Marvel, în roluri secundare: Thor (2011) în rolul lui Volstagg, un membru al prietenilor lui Thor cunoscuți sub numele de „Cei Trei Războinici”. Ultima dată a jucat acest rol în Thor: Ragnarok (2017).

L-a interpretat pe Scott Buxton, guvernatorul brutal și rasist și personajul negativ din filmul RRR (2022). Filmul de acțiune care a devenit o senzație pe Netflix a avut unele dintre cele mai mari încasări din India.

Campionatul Mondial de tenis de masă 2023 ▶ Competiția e LIVE, în AntenaPLAY, în perioada 20 – 28 mai