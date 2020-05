Răzvan Fodor povestește cât de greu i-a fost să o cucerească pe soția lui: "Aproape 4 luni am alergat-o cu patul pe la Leu, la camine"

Cântărețul spune acum că Irina este femeia pe care a așteptat-o dintotdeauna, iar la prima întâlnire a supus-o unui test pentru a fi sigur că este femeia potrivită. Povestea lor de dragoste pare desprinsă din filmele cu prinți și prințese, însă a început cu o scenetă din „Stan și Bran".

Nu a luat-o de soție înainte să o „testeze'

La prima lor întâlnire, cântărețul a supus-o unui test inedit pe care tânăra de doar 20 de ani atunci l-a trecut cu brio.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot(…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…", povestea Răzvan Fodor pe blogul său, în urmă cu ceva timp.

„I-am propus o vacanță în India unde am avertizat-o că nu e chiar cea mai exotică destinație de pe pământ, iar eu în capul meu eram ferm convins că nu poți să impresionezi astfel o fetiță de 19 ani. Dar am zis că dacă tot mi se pare că e ce trebuie, hai să o testăm până la capăt. A dormit în bungalouri de 3 $ / noapte fără să crâcnească, a mers zeci de kilometri pe jos pe zi și împreună am schimbat câteva trenuri și mijloace de transport, avioane și alte cămile…

Ar fi putut, ca o domnișoară ce era, să se urce în primul avion și să se întoarcă acasă, în civilizație. Nu a făcut-o, a rămas lângă mine…de tot! Așa am trecut de hopul cu numărul doi. Ne-am întors în România și am și mutat-o acasă la mine, unde am continuat să fiu eu, iar ea a continuat să fie ea…A fost un început frumos,fără jocuri, fără prefacatorii, fără să mă dau mai lord, mai golan,mai tare, mai mare, mai rotund…", mai spunea el.