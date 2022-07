Răzvan Simion a vorbit despre drama Mădălinei Manole, la 12 ani de la moartea ei. Ce a observat când artista a venit la Neatza

Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Răzvan Simion a vorbit, printre altele, despre diferența de percepție din prezent a depresiei postnatale, față de anul 2010, când s-a sinucis Mădălina Manole. Prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a povestit cum, în urmă cu 12 ani se număra printre cei care promova importanța terapiei pentru femeile care suferă de depresie după ce au născut.

Prezentatorul și-a amintit cum în urmă cu 12 ani nu se oferea importanță în România pentru suferințele omului modern cum ar fi depresia postnatală, până la dispariția Mădălinei Manole.

Artistul și-a amintit cum Mădălina Manole era total schimbată cu o săptămână înainte de a se sinucide. În luna iulie 2010 Mădălina Manole participa la Neatza cu Răzvan și Dani, iar o săptămână mai târziu vestea morții sale zgudia întreaga Românie.

Răzvan Simion, depsre moartea Mădălinei Manole: „Când a fost la noi în emsiune era de nerecunoscut”

„Mă bucură că putem să vorbim de terapie, de shamanism, de creștinsim și de suferințele omului modern: anxietate, depresie. După perioada asta de pandemie putem să vorbim liber și să nu însemne că ai ceva la cap dacă te duci la terapie. Pe vremea când eu vorbeam de depresie postpartum, depresia postnatală la mămicile indiferent dacă erau tinere sau mai coapte... depresia asta se instalează pentru că e hormonal... eram considerat ca unul care le caută în coarne unor doamne care nu vor să se întoarcă la muncă. Până când a dispărut Mădălina Manole. La o săptăpmână după ce a fost la noi în emisiune. Când a fost la noi în emsiune era de nerecunoscut”, a spus Răzvn Simion.

Răzvan Simion și-a amintit că toți cei din jurul Mădălinei Manole au fost indolenți și nu au dat importanță frământărilor regretatei artiste.

„Cariera plus depresia asta postnatală au fost un cocktail de hormoni. Pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți, ea a decis de capul ei. Faptul că acum se vorbește despre chestiunile astea și am conștientizat că e o problemă reală și se oferă ajutor oamenilor imediat după naștere, iar mamele sunt ținute sub supraveghere nu pentru că este un moft, ci pentru că depresia există și e a naibii de periculoasă și pentru mamă, dar și pentru copil. Dar noi putem să vorbim despre lucrurile astea fără să le mai luăm în râs, pentru că anii ăștia de pandemie, de izolare, asta ne-au învățat”, a declarat Răzvan Simion.

12 ani de la moartea Mădălinei Manole

Pe 14 iulie 2022 se împlinesc 12 ani de la moartea Mădălinei Manole. Artista s-a sinucis chiar de ziua ei. Fata cu părul de foc ar fi împlinit 55 de ani. Anca Magdalena Mircea, cunoscută pe numele de scenă Mădălina Manole, s-a născut pe data de 14 iulie 1967 în Vălenii de Munte, România. Printre cele mai îndrăgite piese ale sale se numără: „Fată dragă", „Ei, și ce?”, „Trăiesc pentru tine”, „Cântă cu mine”, „Dulce de tot”, „A fost (va fi) iubire” și „Lină, lină Mădălină”.

