Unde și-a petrecut Răzvan Simion ziua de naștere. Prezentatorul TV a primit cadoul mult dorit pentru aniversarea sa

Răzvan Simion a împlinit 43 de ani pe data de 8 august 2023 și de atunci, trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața sa. Matinalul a primit un cadou inedit de la cei dragi și se bucură din plin de timpul petrecut cu logodnica sa, Daliana Răducan.

Răzvan Simion și-a sărbătorit aniversarea de 43 de ani peste Ocean, într-un mod cu totul inedit. Prezentatorul TV a ales să își petreacă ziua de naștere în SUA, alături de logodnica sa. După mult ore de zbor, Răzvan Simion și Daliana Răducan au aterizat pe tărâm american și l-au luat la pas. Cei doi îndrăgostiți au vizitat puncte importante, iar atunci când au ajuns la New York, ei au împărtășit momentele importante și cu internauții.

Răzvan Simion și-a petrecut ziua de naștere în SUA. Ce a dezvăluit prezentatorul TV

Într-un clip postat pe contul lui de Instagram, gazda de la Neatza cu Răzvan și Dani, a dezvăluit că a plecat să își sărbătorească ziua de naștere peste Ocean. Mai mult, el a surprins momentul în care a ajuns în Time Square, în fața clădirii unde se filmează celebrul matinal „Good Morining America”, de pe postul național.

Extrem de entuziasmant, acesta a spus: De ziua mea, este ora șapte, suntem la New York, în spatele meu este Time Square, aici este „God Morning America”. Dacă suntem cuminți, Robin Roberts o să treacă pe la noi să ne salute și să facem niște fotografii. La mulți ani de ziua meaa!”.

Ulterior, Răzvan Simion care a împlinit pe 8 august 2023, 43 de ani, a explicat în descrierea clip-ului că drept cadou de ziua lui a petrecut două săptămâni peste Ocean.

„La 43 de ani am primit un "detox" de la rețelele sociale. Nemaipomenita senzatie! Mare mulțumire pentru urări si gânduri bune”, a scris matinalul.

Nici Daliana Răducanu nu a ratat momentul de a-i face o declarație de dragoste. Deși frumoasa arhitectă este rezervată în a face publice detalii din viața privată, ea a postat o serie de imagini din „visul american”.

Într-una dintre acestea, ea l-a filmat pe logodnicul ei pe scările unei clădiri din elegantul cartier rezidențial Upper East Side și alături a notat: „Și cel mai impotant, el este inspirația mea”.

Ce diferență de vârstă este între Răzvan Simion și logodnica sa Daliana Răducan

Daliana Răducan și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Matinalul și-a petrecut aniversarea de 43 de ani, alături de frumoasa arhitectă, iar pe Daliana a prins-o aniversarea de 33 de ani alături de prezentator. Astfel, în luna august 2023 Răzvan a împlinit 43 de ani, iar Daliana 33.

Așadar, între Răzvan Simion și Daliana Răducan este o diferență de vârstă de 10 ani.

La începutul acestui ani, Răzvan Simion și-a luat inima în dinți și cerut-o în căsătorie pe cea care l-a cucerit. La acel moment, matinalu a publicat un videoclip emoționant în care apare alături de Daliana Răducan, dezvăluind astfel că s-au logodit.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

“Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…””, este mesajul publicat de Răzvan Simion pe Instagram.