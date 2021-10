Reacția Gabrielei Prisăcariu după ce a fost criticată de fani pentru că a slăbit prea rapid după naștere

Frumoasa soție a lui Dani Oțil a postat o nouă fotografie, un colaj format din trei poze, una de când era însărcinată în 5 săptămâni, altă poză de când er însărcinată în 39 săptămâni și ultima poză este de acum, la 5 săptămâni după ce a născut.

Gabriela Prisăcariu Oțil, siluetă de invidiat

La descrierea pozei, Gabriela a adăugat:

“S-a muncit ceva anul asta…😬(blugii din prima poza inca nu ma incap🙄) 😍”.

Chiar dacă majoritatea urmăritorilor ei au apreciat foarte tare condiția ei fizică de invidiat și faptul că a reușit din nou să aibă o siluetă suplă, Gabriela a fost criticată pentru faptul că pune foarte multă presiune pe corpul ei, dar și pe alte femei care abia ce au născut, să slăbească rapid după ce a născut.

“Esti foarte preocupata de felul cum arati ,lasa asta. Ce tii in brate este mult mai pretios decat un abdomen perfect. 🙂”

“No hate,dar spui ca nu te intereseaza presiunea sociala dar totusi toate postarile tale-s despre daca te incap blugii,nr de kg . Ce vrei sa transmiti? Ok ,arati bine dupa nastere dar nu este treaba nimanui ca acum porti S si inainte Xs. Vei ajunge si la xxs daca asta-ti propui ,dar de ce aceleasi postari cu acelasi mesaj ca si cum incerci sa arati sau sa demonstrezi. Ai mult mai multe lucruri de aratat si poti mai mult . Sanatate!”

“Ce dramă și cu blugii ăștia... Dragi femei, dacă nu arătați asa după 5 săptămâni de la naștere este okey!..no pressure and depression, please! NU asta este imaginea pe care TREBUIE sa o aveti după naștere pentru ca asa va "impune" societatea în care trăiți. Aveți corpuri diferite, experiențe de naștere diferite etc. Just be kind with yourself! 👍✌️”

Reacția Gabrielei Oțil la criticile primite din partea fanilor

Pentru că a primit zeci de comentarii în care era criticată pentru faptul că pune presiune pe alte femei să slăbescă la fel de repede ca ea după ce nasc, Gabriela le-a dat urmăritoarelor sale replica pe Insta Stories.

“Am o întrebare pentru toate astea de vă frustrează mai nou postările mele. Nu cumva tot voi sunteți cele care înainte de a rămâne eu însărcinată îmi spuneați “Lasă că o să te văd eu după ce faci un copil dacă o să mai arăți așa”? Unfollow. Nu trebuie să mă urmăriți”, a spus soția lui Dani Oțil fiind foarte revoltată pentru comentariile pe care le-a primit.

