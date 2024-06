Reacția lui Carmen de la Sălciua, după ce familia Sterp i-a menționat numele de mai multe ori în online. Ce a spus artista

Familia Sterp a intrat din nou în centrul atenției. Mama Geta și fiicele sale se află într-un „conflict” despre care oamenii din mediul online încă discută. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după ce au început să vorbească despre iubita lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, dar și despre Carmen de la Sălciua.

Tensiunile dintre familia Sterp și actuala parteneră a lui Culiță Sterp au atins cote maxime. Totul a început de la faptul că Mama Geta a făcut dezvăluiri neașteptate despre fidelitatea fiul său față de actuala parteneră, chiar în fața camerelor de filmat. Se pare că femeia și-ar fi pus într-o lumină mai puțin bună „nora”.

Daniela Iliescu nu s-a mai putut abține și a comentat imaginile văzute la televizor cu mama partenerului său. Deși nu-i place să își „spele rufele” în public, iubita lui Culiță Sterp nu a mai ținut cont de nimic și a transmis un mesaj dur.

Lucrurile ar fi scăpat de sub control odată cu reacția tinerei. Ileana și Geta Sterp, cele două surori ale artistului, au publicat pe rețelele sociale o serie de videoclipuri prin intermediul cărora vorbesc despre situația încordată dintre familia lor și Daniela Iliescu.

Citește și: De la ce pornesc certurile dintre Carmen de la Sălciua și soțul ei. Cât de repede se împacă: „Niciodată nu ne-am culcat supărați”

Articolul continuă după reclamă

În aceasta poveste a fost inclusă, fără să își dorească asta, și fosta soție a lui Culiță Sterp. Numele lui Carmen de la Sălciua a intrat în atenția publicului, după ce sora mai mică a cântărețului s-a filmat în timp ce cânta o piesă din repertoriul artistei.

Prin filmulețul postat pe contul de TikTok, Geta Sterp a aruncat câteva săgeți la adresa actualei „cumnate”, Daniela Iliescu, dar și la adresa lui Carmen de la Sălciua.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Zici că îi face în ciudă Danielei, ascultând-o pe Carmen”, a fost comentariul unui fan de pe rețelele sociale, conform viva.ro.

„Îmi pasă maxim și de una și de alta”, a fost răspunsul Getei Sterp.

„Până acum n-o suporta pe Carmen, acum îi ascultă muzica”, i-a mai spus cineva tinerei.

„Melodiile i le-am ascultat mereu. Ce vrei dacă îmi plac?”, a mai adăugat sora lui Culiță Sterp.

Cum a reacționat Carmen de la Sălciua când a văzut că numele său este rostit de familia Sterp

Carmen de la Sălciua nu a rămas indiferentă situației. Așadar, artista a oferit o primă reacție după comentariile dure ale Getei Sterp. Aceasta a dezvăluit că nu se lasă afectată de răutățile oamenilor din jurul său și că își vede liniștită de viața ei.

„Nu am nicio părere despre nimeni care vorbește în dosul meu și crede lucruri. Știu prea bine cine sunt. Și Dumnezeu știe cine sunt. Și pentru mine acolo e vârful”, a mărturisit Carmen de la Sălciua în mediul online, conform sursei citate.

Citește și: Carmen de la Sălciua își vinde hainele. Cât costă o rochie purtată de artistă doar de câteva ori

„Mi-a trimis multă lume TikTok-ul ăla și m-au etichetat în comentarii. Eu nu am nicio problemă cu ei, pentru că am dispărut de mult timp din peisaj și ar fi urât să vorbesc despre persoane doar așa… Eu sunt un om cu dreptatea. Eu vreau doar ceea ce mi se cuvine. Le-am transmis pe foarte multe căi să nu mai vorbească urât la adresa mea, atâta timp cât eu nu spun niciodată nicio vorbă. Mi se pare urât. Eu în momentul ăsta am o viață. Am o căsnicie, a trecut deja foarte mult timp”, a mai reacționat Carmen de la Sălciua, potrivit fanatik.ro.