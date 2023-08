Jador și-a liniștit fanii îngrijorați, care cred că artistul ar suferi de o boală incurabilă.

Recent, îndrăgitul cântăreț a transmis un mesaj prin intermediul unui videoclip, explicând care este, de fapt, situația prin care trece.

Reacția lui Jador, când a aflat din mediul online că ar suferi de o boală nemiloasă. Ce dezvăluiri a făcut artistul

Cântărețul de manele a apărut în luna iunie pe patul de spital, anunțându-și inclusiv retragerea din industria muzicală la sfârșitul acestui an. De atunci, au circulat zvonuri cum că Jador ar suferi de o boală nemiloasă, însă el a vrut să-și liniștească fanii din mediul online, postând un filmuleț.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine”, a spus Jador pe TikTok.

Motivul pentru care Jador va renunța în decembrie la cariera care l-a consacrat este pentru a se dedica afacerilor: „Mă las de muzică în decembrie, pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți, atâta tot”, a mărturisit artistul, conform Spynews.ro.

Jador și-a îngrijorat fanii, după ce s-a pozat pe patul de spital

Acum câteva luni, manelistul i-a speriat pe admiratorii săi, spunând că ar fi curios să afle ce se poate întâmpla dacă s-ar afla în moarte clinică. Pe atunci, el s-a fotografiat pe patul de spital, în timp ce purta masca de oxigen și perfuzii.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmplă. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin înapoi. Cred că ar fi tare rău. Aș vrea să știu totul”, a precizat Jador, în cadrul unui podcast.

Artistul va renunța la cariera în muzică, însă până atunci mai are câteva hituri de lansat.

„Poate că ăsta este testul, nu știu. (..) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama”, a mai dezvăluit Jador, pentru sursa citată.