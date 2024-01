Ana Baniciu a anunțat că este însărcinată. Artista a dezvăluit și cum a reacționat tatăl său, Mircea Baniciu, când a aflat că va fi bunic.

Ana Baniciu este însărcinată și îl face bunic pe Mircea Baniciu. Artistul s-a declarat încântat că va avea un nepoțel, mai ales că se aștepta să primească această veste minunată.

Cu toate acestea, are o singură dorință. Nu are legătură cu sexul bebelușului, ci mai degrabă cu modul în care dorește ca acesta să i se adreseze.

Reacția lui Mircea Baniciu când a aflat că va fi bunic. Ce ”condiție” i-a pus fiicei sale, Ana Baniciu

La 74 de ani, Mircea Baniciu va deveni bunic. Ana este însărcinată în patru luni și poartă în pântec un băiețel. Fericit că în curând își va cunoaște nepoțelul, tatăl artistei a pus o ”condiție”. Nu vrea ca cel mic să-i spună... ”tataie”.

”Tata? Cum să reacționeze? S-a bucurat din suflet, evident, și a fost așa cumva, nu uimit, clar. A zis că se aștepta, că urma treaba asta. Și, ce să zic? A spus că are o singură dorință, să nu îl strige tataie. În rest, poate să facă ce vrea el.”, a declarat Ana Baniciu pentru Revista Viva.

În urmă cu câteva zile, Ana Baniciu i-a anunțat pe internauți că va deveni mamă în doar câteva luni. Artista susține că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Fiica lui Mircea Baniciu este protejată de soțul ei, Edy Kovacs, care nu o lasă să care nimic.

”Soțul meu este foarte fericit și are grijă de mine… Nu că nu avea grijă și înainte, dar zic că sunt norocoasă în privința asta. Avea grijă și înainte dar acum mai cu seamă. Nu mă lasă să pun mâna pe nicio pungă… Deci, sunt niște luni foarte fericite din viața mea. Sunt protejată. Nu mai car nimic… Am venit la eveniment pentru că am făcut azi anunțul acesta important, că vom deveni părinți, și e frumos să fiu alături de voi.”, a mai declarat fiica lui Mircea Baniciu pentru sursa menționată anterior.

Chiar dacă este însărcinată, Ana Baniciu nu vrea să își pună cariera pe pauză. A cântat toată noaptea de Revelion și vine cu noi proiecte.

”Pe plan muzical lansez piesă în curând. Filmăm clip luna aceasta, cel puțin așa cred. Nu stau și nu îmi doresc să stau. Cariera mea continuă. Și de Revelion am cântat toată noaptea, adică mă țin bine”, a mai spus aceasta.

