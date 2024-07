Reacția lui Selly după ce pe scena festivalului pe care l-a organizat, "Beach, please", a urcat Andrew Tate. "Nu am știut că.."

Festivalul Beach, Please!, organizat de Selly în Costinești, a avut un succes răsunător în rândul tinerilor, dar acesta nu s-a finalizat fără incidente intens discutate în media.

La festivalul din Costinești „Beach, Please!” au venit mulți artiști cunoscuți din afara țării, precum Travis Scott, Fench Montana și Wiz Khalifa. Pe lista de artiști s-au numărat și cântăreți români, precum Antonia, Alina Eremia, dar și trupa 5Gang.

Festivalul „Beach, Please!”, cofondat de influencerul Selly, se desfășoară în perioada 10-14 iulie la Costinești, iar evenimentul a marcat ultima zi de distracție ieri, 14 iulie, cu apariția pe scenă a rapperului american Travis Scott.

Replica lui Selly, după ce pe scena „Beach, Please!” a urcat Andrew Tate

Doua incidente majore au atras atenția festivalierilor. Primul a fost atunci când Wiz Khalifa a urcat pe scenă fumând o țigară cu cannabis, substanță interzisă în țara noastră. Artistul a fost arestat la doar câteva minute după încheierea show-ului, fiind deschis să dea declarații.

Imaginile care au circulat pe rețelele de socializare arată momentul în care rapperul a fost înconjurat de agenți de poliție și dus la secția de poliție, deși oficialii nu au confirmat încă dacă acesta a fost reținut.

În România, consumul de marijuana este ilegal, iar poliția a așteptat ca artistul să-și încheie prestația pe scenă înainte de a interveni. Wiz Khalifa, cu numele său real Cameron Jibril Thomaz, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut pentru cariera sa prolifică în muzică, având numeroase albume și single-uri de succes.

”La data de 14 iulie 2024, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, au documentat activitatea unui bărbat (cetăţean SUA), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc. Faţă de cel în cauză, a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale”, precizează IPJ Constanţa.

Cel de-al doilea incident nefericit a adus și mai multe critici, după ce French Montana, unul dintre artiști, l-a invitat pe scenă pe Andrew Tate, cercetat pentru viol și trafic de persoane.

Selly, care e unul dintre organizatorii festivalului, a decis să vorbească deschis despre toate aceste evenimente.

“E ultima seară a festivalului, apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici în spate. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana, vreau să spun următoarele: noi nu știam că va fi acolo pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem treaba asta pentru că nu este treaba noastră.

Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber. Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu ca organizator aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că e poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă că eu ca organizator susțin chestia asta. Și dacă mă întrebați pe mine ce poziție am eu, Selly, persoană fizică, eu Selly sunt conștient că unele dintre mesajele care sunt transmise pe scena asta din spatele meu, sunt, după părerea mea, greșite.

De-asta eu și fac anumite lucruri, anumite campanii, cum a fost campania anti-drog pentru a încerca să balansez un pic situația, pentru a încerca să spun că ce se întâmplă pe scenă este un act artistic. Dacă vine artistul pe scenă și spune “hai să fumăm”, eu nu am niciun control, dar eu ce pot să fac e să fac o campanie în care să vă descurajez pe voi să faceți treaba asta. (…) Sunt răspunzător de oamenii ăștia care sunt în spatele meu. Orice se întâmplă aici, pot să fiu luat la întrebări de autorități”, a explicat Selly pe Insta Story.

