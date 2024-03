Reacția lui Șerban Huidu la vestea că Mihai Găinușă este concurent în sezonul 7 Asia Express. Cei doi nu mai vorbesc de 10 ani

Șerban Huidu a oferit o reacție neașteptată după ce a aflat că fostul său coleg de emisiune, Mihai Găinușă, participă în sezonul 7 Asia Express - Drumul Zeilor. Cei doi nu își mai vorbesc de 10 ani.

Șerban Huidu și colegul lui, Mihai Găinușă, de la Cronica Cârcotașilor au avut o relație specială de prietenie până acum 10 ani. Cei doi s-au certat foarte rău, iar de atunci nu își mai vorbesc absolut deloc.

De-a lungul timpului, Șerban Huidu a încercat să ia legătura cu fostul său coleg și dă îndrepte lucrurile dintre ei, însă efortul său a fost în zadar. Se pare că Mihai Găinușă nu a trecut peste conflictul pe care l-au avut, refuzând să discute cu cel care i-a fost prieten mulți ani.

Chiar dacă nu mai sunt apropiați, cei doi folosesc cuvinte de laudă atunci când vorbesc unul despre celălalt. Recent, Șerban Huidu a oferit prima reacție la vestea că Mihai Găinușă pleacă în Asia Express sezonul 7 alături de colega lui de la radio, Oana Paraschiv. Iată ce a spus despre participarea fostului coleg în cadrul reality show-ului.

Ce spune Șerban Huidu despre faptul că Mihai Găinușă se numără printre concurenții Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor

Deși nu mai vorbesc de 10 ani, Șerban Huidu speră că fostul său coleg de emisiune, Mihai Găinușă, să facă față provocărilor din Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor.

„Eu am făcut cu Mișu și echipa de atunci Cârcotașii în Europa. Acolo, am învățat atât de multe lucruri. Și am adus informație turistică, într-o țară ce nu intrase încă în UE. Mă gândesc să fac un pachet aniversar. Se fac în curând 25 de ani de la prima ediție…

Mișu a învățat mult din emisiunea Cârcotașii în Europa. Atunci a fost greu. Sper că se va descurca. Mi-ar plăcea”, a mărturisit Șerban Huidu, potrivit playtech.ro.

Regretă sau nu Șerban Huidu faptul că Mihai Găinușă este supărat pe el

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Șerban Huidu a vorbit despre fostul său coleg de la Cronica Cârcotașilor. Omul de radio și televiziune a dezvăluit că regretă mult faptul că Mihai Găinușă este în continuare supărat pe el, după mai bine de un deceniu de la colaborarea lor.

„Știi de câte ori mi s-a sugerat ca Mihai Găinușă să fie tras pe dreapta? Dar nu așa face un camarad cu care ai plecat la luptă! Nu îmi dau seama de ce e așa supărat, poate o să îi treacă”, a declarat Șerban Huidu.

De asemenea, acesta a oferit un răspuns sincer și direct la întrebarea: „Crezi că el consideră că evenimentele din viața ta personală i-au dăunat lui?”.

„Da, era îndreptățit să considere a fi o problemă reală dacă evenimentele din viața mea erau făcute cu intenție. La mine primul lucru pe care l-au gândit unii apropiați a fost ‘ia să îi dăm lovitura de grație!'. El mi-a blocat numărul, dar e o prostie. Istoria noastră s-a dus, ca poate să ne întâlnim, da, el e finul meu, totuși”, a mai adăugat el în podcastul lui Mihai Morar.