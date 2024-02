Care este cea mai mare „greșeală” a lui Șerban Huidu după accidentul provocat în 2011. Decizia care îl macină și acum

Șerban Huidu a scos la iveală cea mai grea decizie pe care a luat-o, după accidentul pe care l-a provocat în 2011. Omul de televiziune a vorbit, fără ezitare, despre cea mai mare „greșeală” a vieții lui.

Șerban Huidu a trecut printr-o perioadă delicată în 2011, după ce a produs un accident grav. Trei persoane și-au pierdut viața în tragicul eveniment provocat de realizatorul și moderatul „Cronicii cârcotașilor”.

De curând, omul de televiziune a fost prezent în podcastul „Fain și Simplu” al lui Mihai Morar unde a vorbit despre carieră și viața personală. Se pare că totul s-a schimbat complet pentru Șerban Huidu de la incidentul care a umplut paginile ziarelor în urmă cu 13 ani.

Tot în fața „rivalului” său, realizatorul și moderatul „Cronicii cârcotașilor” a discutat despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în 47 de ani. Se pare că acesta a luat o decizie care îl macină și acum.

Ce regretă Șerban Huidu cel mai mult, după ce a produs accidentul din 2011

Șerban Huidu se numără printre persoanele publice care au avut parte de situații nefericite de-a lungul vieții. Omul de televiziune a fost la un pas de moarte după ce a suferit un grav accident în timp ce se afla la schi în Austria.

Un an mai târziu, acesta a intrat din nou în atenția presei. În 2011, Șerban Huidu a provocat un incident care l-a costat enorm în ceea ce privește cariera. Prezentatorul TV se afla la ieșirea din localitatea Timișul de Sus atunci când a intrat pe contrasens, într-o zonă cu multe curbe, și a izbit din plin o altă mașină. În urma impactului au murit trei oameni.

La 13 ani de la evenimentul tragic, realizatorul și moderatul „Cronicii cârcotașilor” a vorbit despre marele său regret. În 2014, Șerban Huidu își anunța retragerea de la radio prin intermediul blogului său.

După 10 ani de activitatea, omului de televiziune i-a fost foarte greu să se desprindă de cea mai mare pasiunea a lui. Acesta a recunoscut că plecarea de la radio a fost „greșeala” pe care o regretă și acum.

„Nu știi de câte ori mi s-a spus: `Lasă, treci și tu mai în spate`, de-aia am și plecat de acolo, poate e și greșeala mea și mi-o asum, poate cea mai mare greșeală a vieții mele, mi s-a spus să nu mai apar pe post. Greșeala vieții mele a fost că am plecat de la radio”, a povestit Șerban Huidu în podcastul lui Mihai Morar.

Întrebat dacă putea să rămână într-o funcție de conducere, prezentatorul TV a oferit un răspuns sincer și direct: „Știi care e faza, hai să spun cum a fost, de fapt. Eu nu am fost niciodată angajat la radio, aveam un contract pe firmă cu radioul și n-am fost niciodată angajat la radio ca să pot să am o funcție de conducere, eram practic conducătorul informal și atunci când am avut probleme de-aia a fost foarte ușor să dispar, pentru că nu eram formal.”