Regina Întunericului și Adriana Bahmuțeanu, replici dure după întâlnirea în taină cu Honorius Prigoană. Ce și-au spus

Gabriela Lucuțar, supranumită Regina Întunericului, a intervenit la emisiunea ”Un show păcătos”. Aceasta a avut o discuție tensionată cu Adriana Bahmuțeanu.

Regina Întunericului a fost cea care s-a asigurat că înmormântarea lui Silviu Prigoană se întâmplă așa cum regretatul afacerist și-a dorit.

Regina Întunericului și Honorius Prigoană s-au întâlnit în taină după înmormântarea lui Silviu Prigoană. Ce s-ar fi discutat acolo

În direct la ”Un show păcătos”, Gabriela Lucuțar a citit comunicatul fraților Prigoană și a refuzat să spună detalii despre înmormântare. Când a fost întrebată la ce oră a avut loc ceremonia, aceasta a spus că nu-și amintește.

Adriana Bahmuțeanu a fost deranjată de răspunsurile date de Regina Întunericului, care a refuzat să răspundă concret la mai multe curiozități ale sale și ale Marei Bănică.

”Bună seara, doamna Gabriela, Regina Întunericului”, a zis Adriana Bahmuțeanu. Gabriela Lucuțar a intervenit: ”Dar nu trebuie să ne luăm peste picior. Nu vreau polemică cu absolut nimeni, eu am organizat un eveniment ca la carte, cum le organizez pe toate. Am respectat dorința...”.

”Dacă asta e ca la carte, să mă ferească Dumnezeu”, a punctat fosta soție a lui Silviu Prigoană, în timp ce interlocutoarea sa vorbea.

”Nu am intrat să mă cert”, a apucat să spună Regina Întunericului, iar Adriana i-a spus: ”Ai intrat să-ți faci reclamă, Gabriela, pentru că te-ai cățărat pe acest subiect”.

Atunci Gabriela și-a scos căștile și a întrerupt discuția cu Adriana Bahmuțeanu, ieșind din cadru. ”Sunt un om civilizat. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Eu sunt un om civilizat și am făcut tot timpul numai lucruri frumoase. Nu intru niciodată în polemici cu nimeni. Am respectat-o pe doamna Bahmuțeanu și am respectat pe toată lumea.

Nu sunt om de scandal. Doamna Bahmuțeanu, nu am niciun fel de altă implicare, decât să organizez un eveniment pe care l-am organizat așa cum l-a dorit fostul dumneavostră soț, Silviu Prigoană. Și-ar fi dorit, cred eu, să plece și să rămână acolo în liniște. De acum înainte este numai decizia dumneavoastră ca familie, eu mi-am făcut meseria.”, a spus aceasta la insistențele Marei Bănică.

